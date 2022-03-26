她那時正在葡萄牙參加比賽，首場比賽就很順利。母親問她：「想回家見爸爸最後一面嗎？我們等你。」溫望先是點頭，後來就搖頭了。她的職業之路走得正順，她怕自己一回家，觸景生情，內心的痛和追問，千纏百繞，讓她再也回不到正常的狀態。

有一種痛，只能讓它慢慢消散在時光的風雨中。溫望的夢想很單純，就是奧運 金牌。其實在國際上，網球的「大滿貫系列賽」比奧運的含金量高得多。所謂的「大滿貫」，是每年網壇的四項大賽，可以說是四大最高榮譽：澳大利亞公開賽、法國公開賽、美國公開賽、溫布頓 網球錦標賽。這四大滿貫的賽事，毫不誇張地說，是每個職業網球手的奮鬥目標。奪得大滿貫頭銜，是職業球手最光榮的夢想。

溫望很小的時候，黃叔叔就告訴過她，這四大賽事中，只有溫布頓網球錦標賽的場地是草地（其他的都是硬地）。而溫布頓在大滿貫中，歷史最為悠久，聲望至高無上。

國家隊的薛微總教練，曾是國內最早的名將。她常對溫望幾個新隊員說：「你們趕上了好時代，國家不惜重金培養人才。只要你自個兒有能力，就可以去海外練球，參賽、攢積分。我那個年代啊……」

薛微的眼睛裡，時不時流過斑斕舊時光，蹉跎的歲月，她能怪誰？薛微風華正茂時，國門剛剛對世界打開。薛微和她的隊友鬥志昂揚，參加了在義大利 舉行的聯合杯比賽。年輕的中國隊一亮相國際大賽，便引來一片讚嘆。第一場打日本，贏了！第二場打西班牙，又贏了！

第三輪遭遇法國隊，薛微的老搭檔陶美美，一個轉身，人間蒸發了！（四）