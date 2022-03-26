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說起愛情（一○）

夏嫣然

多麼小的一件事啊，那時真是年輕氣盛。

她一向自詡廚藝不錯。還記得剛到一健的小窩那幾天，她發現一健的廚藝壓根不次於她，心裡隱隱失望。看來想抓住他的胃可不是很容易呢，她想。

結婚前幾年，她和一健還是有過幾次爭吵。他倆基本不會因為家務或錢上的事發生爭執。吵架，一般都是因為一健覺得夏青信不過他而生氣，因為他對夏青不是這樣。他總是接受她的一切，不會指責和挑剔。

後來他們的關係慢慢就順了。就像山澗中的溪水，靜靜往前流著。他們的愛好很多是重疊的，比如旅遊、遠足、影視、讀書、美食，散步……有時候兩人可以絮絮叨叨聊很久、很久，有時候又似乎什麼都不需要說，一個眼神就夠了。

偶爾也會堵一下氣，可堵著、堵著，就會又有什麼話想著要和對方講，然後就什麼都忘了，一切照舊。

這些年，他倆搬了好幾次家，一起經過了很多、很多事──

他們曾一起遠遠望著世貿中心倒塌的雙子樓的黑煙發呆，曾一起為了那個小學發生的槍擊案而戰慄；他們也曾一起遊覽世界各地的奇山異水，一起在國內的小吃街大快朵頤。每年春節，他倆會合作一起做臘肉和香腸，然後高高掛在外面。每天晚上，只要天氣允許，他們就會帶著狗狗，一起出去散步，邊走邊聊……

人家說婚姻有七年之癢，夏青卻一點兒都沒覺得。婚姻的第八年，她倒是寫了一首英文詩給一健，題目有點矯情，叫〈你現在愛我更多，還是一樣多〉。裡面回憶了多年前他們一起去過的那個海港小鎮，提到了那群飛入天際的鴿子……（一○）

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