顏寧儀／圖

耶路撒冷，花園墓。

「墳墓那邊需要幫忙。」花園裡傳來迫切的呼喊。

莉莉丟下手中的聖餐杯，跑向滿是葡萄的拱門花棚。

還沒到有幾千年歷史的古榨酒池，已經聽到女人高亢的聲音：「猜不到我是誰吧？你們去把事奉巴力的四百五十名……」

莉莉脖子後面毛髮直豎。會撞見哲希嗎？她使勁搖搖頭。為什麼老是想到他？

一名婦人坐在巨大的墓門滾石上頭，旁邊幾個遊客議論紛紛。「那麼高，不知道她是怎麼爬上去的？」

瑪麗，她的室友，站在大石下面，手伸得長長的，好似準備著萬一那人掉下來，就要接住她的樣子。

看到莉莉，瑪麗長嘆一聲。「還好剛開門，旅行團還沒到，但是也快了。得想法子讓她下來才行。」

那女人不理她們，猶自講述著《舊約聖經》中的故事。

莉莉忽然靈機一動，仰頭喊道：「我知道你是誰，你是大有能力的先知以利亞，是吧？如果我說得對，請你下來讓我們見見面。」

婦人停住不說話，盯著莉莉好一會兒，接著她像雜技演員般，一個觔斗從上面翻了下來，毫髮無損地落在了她們面前。

瑪麗向前去挽住她的手臂。「以利亞，來，我們去一處特別的地方。」說著，半拖半扶地把她朝辦公室帶過去。

莉莉輕呼了口氣，滿心感恩地走回房間。一抬頭，她的室友站在門口。「那個女人走了嗎？」

瑪麗踱了進來。「是的。」

莉莉把杯子排好。「那人幹麼跑來這裡胡鬧？」

瑪麗瞄了她一眼。「你聽過『耶路撒冷綜合症』這個詞嗎？」

「沒聽過。」

「根據谷歌搜尋，『耶路撒冷綜合症』是訪問聖地時觸發的心理現象。」瑪麗拉出椅子坐下，「看起來很正常的人到這裡後，突然有奇怪行為，通常涉及宗教、強迫觀念、妄想或其他類似的經歷。」

莉莉睜大了雙眼，「有這種事嗎？」她好奇地傾身向前，卻突然想起沒做完的事，不自禁瞄一眼手機 上的時間。「稍遲再講給我聽。現在我得把聖餐用品拿過去了。」

兩人把盛有聖餐杯和無酵餅的托盤，放在指定的位置後，慢慢朝著房間走回去。瑪麗問道：「今晚一周一次的聚餐，你會參加嗎？」

莉莉的心往下一沉。我應該去嗎？哲希是不是也會去？

她的思緒飄向上星期剛到那天晚上，去參加聚餐的情景。她從義工宿舍的小徑踏入花園時，就見到他站在花棚下，和一群同工在一起。

他沒有太大變化──同樣那張輪廓分明的臉，挺直的鼻子、線條鮮明的嘴。髮型倒變了，以前凌亂又長又鬈的黑髮，現在剪短了。在天際揮之不去的餘光照耀下，他的皮膚似乎比以前黑，其餘都是一樣。

一瞬間，四圍的一切彷彿都淡出了，只剩下他倆。她停下腳步，瞧著他，有個衝動想轉頭跑回宿舍，避開他，逃開過去的一切。同時又有一陣奇異 的憧憬在她心中跳動，她想問他：「你是不是娶了你父母喜歡的那個同教會的姊妹？又為什麼會來這裡當義工？」

她還沒來得及採取行動，他排開其他人朝她邁步過來。「我聽說有位新來的義工楊莉莉，沒想到是你。」

他的男中音沒變，除了聽起來帶著萬般激動。她強迫自己冷靜下來，以平常的語氣說：「至少有成千上萬的中國女人都叫楊莉莉。」

他似乎還想說些什麼，大夥開始移步，他們也只得默默隨著其他人，走出了大門。整個晚上，他倆分坐在長桌的兩端，再沒機會說話。

瑪麗輕輕拉了下她的袖子，把她的思緒拉回到現在。「尹哲希告訴我說，你們以前就認識。你們在哪裡認識的？」

哲希，你為什麼要對瑪麗說我們的事？

她勉強回答道：「我們以前在俄亥俄州 立大學讀書時，去同一間教會。」

瑪麗下巴一垂，一副不相信的神情，「那肯定是十多年以前的事了。你們認識那麼久了？哦，對不起，我沒有要說你年紀大的意思。」

莉莉的嘴角勾起一抹淡淡的笑意，「沒關係。」

●

哲希站在拱門花棚下，等著遊客慢慢湧入。

導遊向他揮一揮旗幟，「我們準備好了，可以開始了。」

他轉身面對那群人，清了清嗓子，用普通話說道：「歡迎來到花園墓。我們不敢聲稱這裡就是耶穌的埋葬地，可是此處的許多特點似乎與聖經中描述的相符合……」

大夥沿著旁邊長滿各色花朵的小徑前行。面向骷髏山，哲希解釋了為什麼耶穌很有可能就是在這個地區被釘十字架。從那裡，他帶領一行人走向陵墓。

終於，所有人都有機會看到墓穴了。哲希將大家帶往聚會的地方。

一個男人向他跑過來，「我是李牧師。」

哲希和他握了握手，「很高興認識你。如果你不需要我的話，我現在就好離開了。」

他慢步經過預備聖餐的房間，莉莉正在裡面忙著。

哲希想進去打個招呼，卻又勒住自己的腳步。要對她說些什麼呢？「妳過得還好嗎？那年妳沒有拿到香港的簽證後，去了哪裡？」

他重重嘆了口氣，朝辦公室走去。（一）