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烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

澤蘭之夭（六）

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「這怎麼可能呢？她那麼小，我一直把她當女兒的。之後又交過幾個女朋友，都被丫頭拆散了。我也就認命了。」

「為什麼不把她送孤兒院呢？她顯然已經影響了你的正常生活。」我覺得匪夷所思。

「一起生活久了，也有感情了。除了容不下其他女人這一點，丫頭還是很可愛的。她的身上有種與生俱來的貴氣，清澈天真，卻又古怪精靈、任性刁鑽，像一朵帶刺的玫瑰，明知會傷人，還是忍不住往上湊。正合了那句話『斯人若彩虹，見過方知有』。我常常想，丫頭長大了，不知道有多少男人為她癡狂呢。我真的狠不下心趕她走的，除非她自己走。」

「我有一個問題，你說她是五年前來你家的，那時候她多大？」

「那時候她就九歲了，這是她親口告訴我的。可是幾年過去，我發現她並沒有長高，容貌也沒什麼變化，她好像停止生長了。這也是我最困惑的地方！」

「還記得我跟你說過的李靜訓墓嗎？李靜訓死的時候就是九歲。」事情似乎正在朝著猜測的方向發展，我不覺打了個寒顫。

「李靜訓？她不是已經死去一千多年了嗎？她跟丫頭有什麼關係？你的意思是……」男子驚愕地摀住嘴，眼睛裡全是恐懼。

當天晚上有個考古座談會，邀請了幾個重量級的考古專家跟大家自由談，坐在我旁邊的是陝西省考古研究院一位姓王的大姐。我跟她聊起李靜訓墓，她笑著說：你也注意到這個墓了？在我們研究室，這處遺址幾乎成了一個代際相傳的「神話」，時隔這麼多年，熱度不減。（六）

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新潮產婦，古板月媽

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