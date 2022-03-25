酸酸的，甜甜的（全文完）

不能慌！千萬不能慌！這不能怪我，這絕對不能怪我！要怪，只能怪那張照片！

我怎麼知道用那張照片練習提高吻她的勇氣，會有大毛病？這要命的大毛病，就是照片是平的，兩維，人的臉可是三維的。尤其是鼻子，在臉上占據了制高點，嘴唇比它低得多了。

兩張臉要是同一角度靠近，最先碰上的一定是鼻子。鼻子碰上的時候，嘴唇還差著將近有一寸遠呢！只用照片練習，你永遠不會想到要先注意如何處理你的鼻子！

還好我們接近的速度慢，要不然兩個鼻子都會遭殃。

她居然沒逃，還定定地在那兒站著。我有點兒急，顧不上再講斯文，把臉側一側，再進一步。唇終於靠上了她的唇，輕輕地一摁，像觸電！

大功告成，立即撤退！

帶走戰利品──那顆心，和那顆心裡的照片。

從技術層面分析，這大概不能算是我們的「初吻」。所有的細節全不合格，臉的角度不對，以至於發生了不該發生的鼻子碰撞。手的位置不對，兩雙手還握在一起，夾在我倆之間。她手裡還拿著那顆心。身體之間的距離不對，離得太遠。

全身有了接觸的只是鼻子和唇。尤其重要的是，我們根本就沒有「吻」，只是我的唇在她的唇上摁了一下。

但那唇上的感覺，一直伴著我度過了整整一年，直到來年我們再次相見。那一年裡，每當我想起她，那感覺就又縈繞在我唇邊。

後來我們的吻，儘管技術提高到了接近完美，卻再也沒有了那觸電般的感覺。所以，這還是我們的「初吻」，酸酸的、甜甜的「初吻」。（全文完）