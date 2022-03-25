我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

酸酸的，甜甜的（全文完）

鮑風

不能慌！千萬不能慌！這不能怪我，這絕對不能怪我！要怪，只能怪那張照片！

我怎麼知道用那張照片練習提高吻她的勇氣，會有大毛病？這要命的大毛病，就是照片是平的，兩維，人的臉可是三維的。尤其是鼻子，在臉上占據了制高點，嘴唇比它低得多了。

兩張臉要是同一角度靠近，最先碰上的一定是鼻子。鼻子碰上的時候，嘴唇還差著將近有一寸遠呢！只用照片練習，你永遠不會想到要先注意如何處理你的鼻子！

還好我們接近的速度慢，要不然兩個鼻子都會遭殃。

她居然沒逃，還定定地在那兒站著。我有點兒急，顧不上再講斯文，把臉側一側，再進一步。唇終於靠上了她的唇，輕輕地一摁，像觸電！

大功告成，立即撤退！

帶走戰利品──那顆心，和那顆心裡的照片。

從技術層面分析，這大概不能算是我們的「初吻」。所有的細節全不合格，臉的角度不對，以至於發生了不該發生的鼻子碰撞。手的位置不對，兩雙手還握在一起，夾在我倆之間。她手裡還拿著那顆心。身體之間的距離不對，離得太遠。

全身有了接觸的只是鼻子和唇。尤其重要的是，我們根本就沒有「吻」，只是我的唇在她的唇上摁了一下。

但那唇上的感覺，一直伴著我度過了整整一年，直到來年我們再次相見。那一年裡，每當我想起她，那感覺就又縈繞在我唇邊。

後來我們的吻，儘管技術提高到了接近完美，卻再也沒有了那觸電般的感覺。所以，這還是我們的「初吻」，酸酸的、甜甜的「初吻」。（全文完）

上一則

新潮產婦，古板月媽

延伸閱讀

女童鼻血流不止 竟是鼻蛭作怪 疑玩水沾染幼蟲

女童鼻血流不止 竟是鼻蛭作怪 疑玩水沾染幼蟲
非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎
紐約華男搭地鐵 遭兩劫匪毆臉搶手機

紐約華男搭地鐵 遭兩劫匪毆臉搶手機
獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17
電影《魂斷威尼斯》中的畫面。（圖片取自維基共享資源）

世界上最美的男孩

2022-03-19 02:02
電影《曾經，愛是唯一》中文海報。（本報系資料照片）

曾經，愛是唯一

2022-03-20 02:02

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻