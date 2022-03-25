她已經做好了滿桌的熱菜和涼菜。除了中式蔥薑龍蝦、烤羊排、炒蛤蜊等，她還給孩子們做了西式的土豆泥和蔓越莓醬，自己家的倆娃和妹妹家的幾個娃都好這一口。

樓上傳來隱隱的音樂聲，是愛好舞蹈的女兒在彈烏克麗麗。暖心的兒子則不時下樓查看一下廚房的動向，看看需不需要幫忙。

兩個孩子個頭都比夏青高出不少，已經是大姑娘和小夥子了。

夏青在忙著布置餐桌，她把幾個插著鮮花的矮小花瓶，點綴著放在一排小南瓜之間，轉身從酒櫃裡取出一瓶紅酒。

猛然間，她想起了二十幾年前北方那個簡陋的地下室裡，她和一健第一次見面的那個感恩節，心中不禁有萬般感觸在心頭。

二十幾年倏忽而過，快得像一場夢。

他們剛走到一起的那幾年，日子也不是那麼容易。夏青辛辛苦苦讀完計算機學位，又因為身分問題幾經周折，最終在還沒找到工作之前就懷孕了。

她和一健商量了一下，乾脆在家生了倆娃，拿到綠卡 後才正式回到職場。做到今天，早就是頗有資歷的工程師了。

老大出生後，夏青的爸爸、媽媽過來幫著帶娃。那一年妹夫從國內來美國念書，不久妹妹陪讀也過來了，一家人團聚在異國他鄉。

再後來，一切都好起來了。夏青和妹妹都先後站穩了腳跟。不放心爸媽年老時單獨在國內。姊妹倆幫爸媽在城裡買了房子，給他們辦了移民 。一家人從此不用再忍受相思之苦。

夏青想起她唯一的一次離家出走，是在婚後第二年，她特想讓一健嘗嘗她最喜歡的什麼吃的，他卻堅決不嘗，把她氣壞了，摔門而出。（九）