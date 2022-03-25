Hanna Chen／圖

媽媽聽了黃叔叔的高談闊論，覺得很有道理，是啊，競技場上，中國人硬拚不行，天生不如歐美人高大強壯，橫衝直撞很吃虧，比如籃球和足球 。但是一網隔離了兩個世界，各自為政的天地，奇妙的策略和技巧，有建功立業的希望。

那時候溫望已經入校上課，她不喜歡學校、不喜歡成堆的作業，但她喜歡運動。黃叔叔目光老辣，從陪溫望玩風箏時，就看出了她非同尋常的體能，一路跑、一路喊，幾個小時折騰下來，居然不叫累和渴。明擺著老天爺要賞飯給她吃，她的身材比同齡女孩高大結實，下肢強壯有力，身體耐力好；手臂雖然纖細，但是臂力奇大，揮舞起球拍虎虎生威。她還說，她喜歡聽清脆的擊球聲，那是世界上最美的音樂。

儘管天賦高，溫望訓練也很刻苦，不久便在全市青少年運動會上拿了單打金牌。決賽那天，媽媽和方阿姨都坐在觀眾席上，方阿姨讚道：「溫望實力超強，橫掃球場，把對手逼得沒有退路。」

十一歲的溫望順理成章進了省集訓隊，一步步踏上職業球手的生涯。那個時候，網球界有股潮流：所謂的「女子網球男子化」，但是溫望的主管教練是反對的。因為中國人跟歐美人種不同，網球手必須要有自己的風格、自己的撒手鐧，在平均速度、力量上要抗得住對手，同時加強準度，讓球路和落點變化多端。

溫望的目標很明確，打進國家集訓隊，參加奧運 會。可是那年發生的一件事，讓她焦慮不安，開始懷疑人生。溫望在集訓隊有個好朋友叫羅曉鷗，那天羅曉鷗發了高燒，躺在宿舍的床上，說她嘴乾得很，想喝外婆做的桑椹湯。溫望說，她知道怎樣做桑椹冰沙，她小時候住的地方有個花園，花園的老桑樹結滿了果子。

溫望進花園不走正門，像小時候那樣翻牆進園子。如今當了運動員，身手更加靈活。飽滿紫黑的果子掛在樹上，閃動著誘惑的光芒，一群烏鴉在溫望的頭頂盤旋，不滿異類入侵地盤，搶奪了牠們的果實。溫望在烏鴉撕裂般的長鳴之外，聽見了另一種異常的聲音，似有非有，隱約而微妙，在空氣中震動，刺激著她的聽覺神經。她循著聲音走到一道破舊的木門前──她知道木門後面是一座荒涼的小花園──她小時候就發現的祕密。

祕密後面還有祕密。她感到毛骨悚然的寒意，血管與肺腑相互交換森冷的感應，感應到一種飄忽的意識、一種詭異的聲音。她沒有勇氣推開那道木門，從木門的縫隙裡，她看見了駭然驚魂的一幕，母親衣裙凌亂，被黃叔叔壓在身體下面，兩個人像動物一樣瘋狂撕扯，然後是遭了電擊般的呻吟和顫動。

溫望過了很多年也無法擺脫那一幕，那一幕火烙刀刻，成了永恆，她從此再也不相信這個世界上的任何人，任何人都有壞人的嫌疑。她把小花園的祕密埋在心底，直到腐爛，她不會告訴任何人。那是她的母親──母女血魂相連，她和她，一生榮辱與共。

黃叔叔呢，溫望敬愛的長者，還是她的啟蒙教練。他是她最信任的一個人，在某種程度上的緊密相連，甚至超過了她與她的父親。溫望的父親是個外科醫生，每天早出晚歸，回到家似乎也不見他空閒，總喜歡把自己埋在山一樣的文獻資料裡。溫望常聽母親抱怨父親是書蟲、是書呆子，孩子的成長從來不管，兩邊的老人看病也不管，家務事千頭萬緒都是母親一個在操心。不管母親怎麼抱怨，父親只是淡然一笑，該幹什麼幹什麼。

父親因為忙，陪溫望的時間很少，在溫望的記憶裡，童年陽光下的歡笑和幸福，似乎都是跟黃叔叔在一起。黃叔叔後來成了她的網球教練，花了多少心思、多少時間，她最明白。她結實的基本功、她球技的突飛猛進、她拿了青運會的金牌、她進了集訓隊當上專業球手，她每上一個台階，都有他的心血。但是她不敢相信，黃叔叔會幹那麼齷齪的事情，那一刻，她真希望自己是瞎子！那年她十三歲，已經知道了男女間的曖昧、幽暗、模糊不清，可以演變成驚天動地的醜惡。

他們一起欺騙了她！她要離開他們，她發誓，一輩子也不要見他們！溫望要完成這個目標並不是一件困難的事。黃叔叔早就預言過：「望望肯定能進國家隊，總有一天，還能打進奧運會，世界大滿貫也不是夢。」

溫望進了國家隊後，她的性格變了很多，再也沒有過去的開朗活潑、愛說愛笑。她獨來獨往，常常一個人對著窗外沉默不語，又過了一段時間，她開始喜歡閱讀小說，各種破案偵探的、鬼怪幽靈的，填滿了她的業餘時間。她依然跟過去一樣刻苦練球，汗水加上天賦，讓她收穫了職業生涯的第一個冠軍。

就在她拿到冠軍的那一年，她失去了父親。父親去外地的醫學 院交流，會議室的水晶吊燈故障，直直砸在他的頭頂上，當場就去世了。溫望在電話裡聽見母親撕心裂肺的哭聲，溫望沒有太多的淚，卻有無邊的痛，因為失去了，就再也見不到了。（三）