「有一天，我們倆來這裡裝潢新房，在門洞口遇見了丫頭，破衣爛衫，灰頭土臉的。她說父母都死了，家也被別人佔了，是一個流浪兒。我和女朋友看她挺可憐的，就把她帶回家，換上了乾淨的衣服，發現是一個非常漂亮的小姑娘。我們想，既然她也沒地方去，乾脆就把她當女兒養吧。如果知道後來發生的事情，我們肯定不會這麼做了。」

剛說到這裡，聽到外面有開門的聲音。我突然想起上次的遭遇，快快地說：加個微信 吧，方便以後聯繫。剛掃完二維碼，女孩出現在門口。她惡狠狠地盯著我：不是告訴你，我爸爸不想見你嗎？

我趕緊對男子說了句：「對不起，打擾你們了。」就衝了出去。

第二天，我和男子約了在他工作單位附近的小餐館一起吃午飯。

「昨天你說如果知道後來發生的事情，你和女朋友就不會收養丫頭了，這話是什麼意思？」我開門見山。

「你也見到了，我現在是一個人。這是因為我女朋友被丫頭氣跑了，別看她人小，心眼兒大著呢。當時我們把小房間拾掇好給她住，吃的、喝的也都每天送過來，只等婚禮一過，我們倆就住進來，一家人和和美美過日子。有一次我和女朋友晚上看完電影 難捨難分，就來這邊親熱，誰知好事做到一半，房門悄無聲息地打開了。我們還沒明白發生了什麼事，丫頭就衝過來推開我女朋友，直往我懷裡拱。我們倆當時一絲不掛，特別尷尬。我女朋友氣壞了，第二天就要跟我分手。她懷疑我跟丫頭有那種關係，罵我變態。」（五）