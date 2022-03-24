酸酸的，甜甜的（一一）

火車票能不能推一天？只怕不行，時間太晚了，也沒有充分的理由。想多一次機會試試去吻她？沒哪個火車站會為這個給人簽票推遲，太荒唐了。

她的手還伸著，我的手還縮著。兩人的眼睛都低著，不敢看對方的眼睛。

她手裡的「她」對著我笑。慢慢伸手，伸得快了，怕她受了驚嚇，再把手縮回去。

終於拿住了那顆心，也拿住了她的手。抬眼，她的眼正好同時抬起。眼對眼，手握手。她沒縮手、沒轉頭。感覺到她的手，綿綿的、暖暖的、小小的，放在我的手裡，正好。

看得到她的眼，圓圓的、亮亮的。雙眼皮不是凸顯在外，而是疊在裡面，半顯半露。眼睫毛細、長，尤其是眼角邊，密密的一排。眉毛淡淡，眉頭、眉梢已隱成了細密的茸毛。看得清她眼裡的我。

破了我們之間距離的紀錄，以前從來沒有在她眼裡看到清晰的我。眼和眼之間的距離一定不到一尺。

能不能再近一點兒？用我能做到最慢的速度，縮短兩張臉之間的距離。千萬、千萬，別再把她嚇走。

她沒動。依舊笑吟吟。

為什麼她臉不紅？

她看到我眼裡她的靚影了嗎？

我現在是在接近她眼裡的我，不是她的唇。既然是接近我自己，就沒理由心慌害怕。

撇開了她，我應該能大大方方地湊過去。

她眼裡的我越來越大。意識到我的影子已深深地潛在她那兩汪秋水裡了。

是我的幻覺，還是她也悄悄地在向我靠近？

她的眼睛已經充滿了我的整個視野。

然後……然後我們的鼻子就碰上了！碰得我的鼻子酸酸的，她肯定也一樣。

兩人都一驚。（一一）