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說起愛情（八）

夏嫣然

十幾個小時後，夏青終於見到一健在城裡的「小窩」，果然像他描述的那樣溫暖如春。

第二天早上，夏青拉開窗簾向窗外望去，高樓林立，雪花仍然飄飄灑灑地從天空中往下散落著。地上，已經是一片銀裝素裹的世界。那麼純潔無瑕、晶瑩剔透。

夏青微笑著回頭向一健望去。那一刻，天地間的一切都遁去了，她只有他，他也只有她。

6

一晃二十多年過去了。轉眼到了2021年的感恩節。

感恩節下午，離城市不遠的郊區，二層別墅內。

一樓的廚房寬敞明亮。一健正彎腰從烤箱裡拉出烤火雞的托盤，用刷子往火雞表皮上刷黃油。和二十幾年前相比，他除了多了幾縷白髮外，變化不大。火雞已經烤得金燦燦的，非常誘人。

客人就快到了，夏青在清理著池子裡炒菜用的鍋碗瓢盆。她今天穿著一條很應景的金黃菊花點綴的圍裙，儘管眼角已經有了細細的皺紋，臉上的皮膚仍然白皙細嫩。稍微下垂的眼皮底下，一雙眼睛依然明亮如昔，多了一份從容，好奇倔強的眼神與年輕時無異。

也許因為夏青和一健相識在感恩節，他倆對感恩節有一種特別的感情。每年的這個節日，家裡總是舉辦一個熱鬧的派對。彷彿只有這樣，他們才能夠和大家分享自己心中澎湃的歡喜和感恩。

感恩節派對因為新冠疫情停了兩年。好在疫苗問世以後，情況暫時趨於穩定。

夏青和一健商量，大的聚會現在還是不敢辦，但大家庭聚一下，應該問題不大。畢竟家裡每一個成員，從老人到孩子，都已經打了疫苗，加強針能打的也都打了。（八）

疫苗 疫情

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