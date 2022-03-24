Hanna Chen／圖

媽媽說：你不能再吃了。但是黃叔叔又給她點了個桑椹圓球。她吃得真開心啊！抬頭時看見，媽媽正凝神地看著黃叔叔，眼睛漾出溫柔的水波。

又過了幾天，媽媽帶溫望去黃叔叔家作客。黃叔叔家有個坐在輪椅上的阿姨，雙目如水，溫柔寧靜，長得極像年畫裡的觀音菩薩。媽媽讓溫望喊觀音菩薩「方阿姨」。

溫望問方阿姨：「您為什麼不能站起來？」

他們的故事，溫望長大後才知道。媽媽、方阿姨、黃叔叔從小就在一個家屬院長大，三個人從幼兒園到小學，再到初中，都是無話不談的好朋友。

很不幸的是，多年以後長大成人，媽媽和方阿姨同時愛上了黃叔叔。媽媽活潑俏麗、方阿姨溫柔文靜，兩個女孩都讓他怦然心動。經過艱鉅的思想鬥爭，黃叔叔最後選擇了詩書滿腹的方阿姨，媽媽含恨帶淚退出了三人行，匆匆找了個不愛的人嫁了，似乎要忘懷滾滾紅塵裡的一掬愛恨情傷。

但不久便傳來一個可怕的消息，方阿姨和黃叔叔新婚不久，兩人相伴去郊外爬山，方阿姨從山上摔下來，昏迷不醒，醒來時發現自己躺在醫院的病床上。

溫望媽媽是那家醫院的護士，她為方阿姨找了最好的外科醫生，醫生做手術 盡了全力，但依然難以改變方阿姨癱瘓的命運，她無法像正常人一樣自由行走。這場事故改變了三人的關係，媽媽拋棄了前嫌宿怨，走近了二人，盡自己的能力去幫助他們。

媽媽常對他們說：「我和你們不僅是朋友，更是親人。」

不久以後，媽媽憑藉自家關係，幫方阿姨調到圖書館 當管理員。方阿姨曾是家報社的記者，坐在輪椅上的她，顯然更適合清靜安寧的圖書館。

媽媽生溫望的時候，還是方阿姨取的名字。方阿姨建議取名「溫望」，溫暖的希望，生命中只要有希望，就能活得踏實堅定。

大人間那些糾結複雜的舊事，溫望懵懵懂懂。她記得方阿姨會畫畫，她畫了一棵碩果累累的桑椹樹，樹的後面是青綠的稻田，稻田裡盪漾著天光雲影。方阿姨還教溫望念了畫上的詩句：「鬱鬱林間桑椹紫，芒芒水面稻苗青。」告訴她這是陸游的詩，這是中國的畫、中國的樹和山水。

溫望指著畫上的桑椹問：中國有桑椹，外國沒有桑椹嗎？

方阿姨說：外國應該也有桑椹，但是外國的桑椹也只有你長大後才能去看到。

那個夏天，溫望得了重感冒，媽媽聽方阿姨的建議，做桑椹冰沙讓溫望喝下。溫望看見媽媽把洗好的桑椹放在攪拌器裡，跟牛奶和冰塊一起打碎，倒入一個精緻可愛的玻璃杯裡。雲紫色的冰沙閃動著誘人的光，淌過舌尖，味蕾被醇厚的芳香擁抱，幸福是如此的豐盈飽滿。

溫望和媽媽說：如果天天可以吃桑椹冰沙，我願意天天生病。

溫望病好後，方阿姨提議大家到河邊放風箏，把霉運放走。眾人都熱烈響應，臨出發時，方阿姨卻說累，她寧願待在家裡看看小說。溫望媽媽知道她的心思，她覺得自己一個殘疾人，坐在輪椅上，一路上都要辛苦大家，不願意給人家添麻煩。這種情況出現過幾次，媽媽和黃叔叔都不再勉強她，乾脆順了她的心願。

臨走時方阿姨還叮囑黃叔叔：「你一定要替我照顧好她們哦。」溫望看見媽媽突然臉紅了，而方阿姨只是輕柔而明朗地對她一笑。

三個人去河邊放風箏，許多人都當他們是三口之家。問多了，他們也不想解釋了，只是一笑而過。黃叔叔給溫望做了個金獎杯形狀的風箏，溫望拉著風箏一路跑，一路歡笑和尖叫，眼看著風箏在天空越來越小，溫望真想跟著風箏一起飛起來。

從放風箏的地方坐車回家，公車經過市中心的人民廣場。溫望看見街上人山人海，人們敲鑼打鼓、搖旗歡呼，是在過節嗎？

「不是過節。」黃叔叔告訴她們，是個羽毛球國手，在奧運 會上拿了獎牌，如今凱旋歸來，載滿一身的榮譽回家了。

小溫望回家後，還在想著奧運冠軍，她對媽媽說：「我要去學羽毛球，我要當奧運冠軍。」

四人再聚的時候，母親對黃叔叔和方阿姨說：「溫望想當奧運冠軍。」

黃叔叔對溫望笑道：「那就跟我學網球吧，肯定能當奧運冠軍。」黃叔叔是少體校的網球教練。

方阿姨說：「女孩子學網球挺好，別學那足球和籃球，搶得跟野人似的。」在方阿姨的眼裡，打網球高雅瀟灑，那氣勢、那動作都很上層，也很小資。

溫望的媽媽懷著美夢，想像女兒出人頭地、光宗耀祖的一天。那個時候中國女子網球還沒有衝向世界，更別說奧運冠軍了。但是黃叔叔堅信，女子網球肯定會有輝煌的一天。

他對溫望母親說：凡是網上的運動，遲早會被華人占領，你看看，先是乒乓，打遍天下無敵手，然後是羽毛球，如今也是中國的天下。還有排球，中國女排的五連冠擺在那裡，還能輝煌下去。這網球的山頭，別看現在是一群白皮膚、綠眼睛在那裡得意，總有一天也會被龍的傳人插上旗幟。（二）