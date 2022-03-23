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澤蘭之夭（四）

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雖然在地下埋了一千三百年，毫無缺損，鮮艷如新，玉器上連土沁的痕跡都極少。我撥開旁邊的人，想靠近點仔細查看。誰知一陣風吹過，那個大坑轟然闔上了。我又回到了停車場。

門洞口空空如也，那個小女孩已經不見了。看看手機，時間還停留在我跟小女孩對話的那一刻。到底發生了什麼事？我真的被嚇到了。

第二天下午的學術報告結束後，我特意磨磨蹭蹭快到晚飯點的時候，才去了勞動村社區。當我敲開二單元二樓左右邊的那戶人家，站在門口的果然是停車場男子。

他見到我，眼睛一下子瞪大了：你怎麼知道我住在這裡？

「我會算。」我笑著說，「可以進去嗎？有事想問你。」

「當然。只是我好像不欠你錢吧？」他一邊把我讓進門，一邊開玩笑地說。然後對著一個小房間叫道：「丫頭，你說不是壞人的那個阿姨來了，想不想見見？」

沒人應答。他推開房門，裡面空無一人。

我心裡暗暗高興，雖然我注意到男子眼睛裡的困惑。

男子聽我說這個地方過去是隋朝的一個墓地，而且裡面葬的是一個九歲的小女孩，很驚奇。他說這是第一次聽說這件事。然後補充一句：我是做人工智能的，對考古很少關注。

「你是什麼時候搬這裡來的？來了之後，發生過什麼靈異事件嗎？」

「沒覺得這裡有什麼特別的，唯一意料之外的事情就是遇見了丫頭。五年前買這套單元房是為了結婚。當時我跟女朋友已經交往了兩年多，雙方家長也滿意。房子裝修好了，日子也定下了。」（四）

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