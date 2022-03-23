酸酸的，甜甜的（一○）

用笑來送別，到底算傻還是算聰明？雖是一筆糊塗帳，但依舊有脈絡可循。算下來可能是「傻聰明」──看上去傻，但骨子裡極聰明。因為不管多漂亮的女孩，沒見過哭起來比笑還好看的。離別前一哭，留在對方心裡的印象就是難看的哭相。誰願意讓心愛的人想起自己來，腦海裡就浮起一張哭臉？很好看嗎？送別用笑，才能把自己最美的形象鑄在對方心裡，讓他永世難忘。

時間真是不多了。

她倒又顯出點想說什麼又縮回去的表情。笑得也有點怪，和「皮笑肉不笑」的假笑相反，她是「肉笑皮不笑」。明明一臉的笑要迸出來，偏偏臉皮卻緊繃住，要裝出滿不在乎的冷漠。

這倒怪了。我明天就離去，她今天還能玩什麼花樣？勾起了好奇心，暫時忘了離愁。

她站起來，轉過身去，朝躺櫃伸出了手。

伸長脖子，瞪大眼睛，盯著看她。

她裝沒事人！手縮回來，人也坐回我身邊。距離照樣一米。

那只是個演習？再不動真格兒的，可就沒時間了！

不說話了，就盯著看她。

在剩下的時間裡，要把她的形象記下來，到了上海就能在夢裡好好地看！

她憋不住了，一臉嬌羞。再站起來，轉過身，從躺櫃裡拿出樣東西，回到我身邊，雙手一伸：「給你！」

沒問我要不要！她怎麼知道我會要？都沒告訴我是什麼。

低頭，看她的手裡。是玻璃紙紮的一顆心，心的中間，是她的照片。正是我偷了被她抓住的那張！

原來現在就是她那天說的「以後」！早點說，不就省了我懸這好幾天的心？

可惜。要是早一天，我還可以練習一晚，今天就有機會再鼓一次勇氣。（一○）