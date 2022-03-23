我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

酸酸的，甜甜的（一○）

鮑風

用笑來送別，到底算傻還是算聰明？雖是一筆糊塗帳，但依舊有脈絡可循。算下來可能是「傻聰明」──看上去傻，但骨子裡極聰明。因為不管多漂亮的女孩，沒見過哭起來比笑還好看的。離別前一哭，留在對方心裡的印象就是難看的哭相。誰願意讓心愛的人想起自己來，腦海裡就浮起一張哭臉？很好看嗎？送別用笑，才能把自己最美的形象鑄在對方心裡，讓他永世難忘。

時間真是不多了。

她倒又顯出點想說什麼又縮回去的表情。笑得也有點怪，和「皮笑肉不笑」的假笑相反，她是「肉笑皮不笑」。明明一臉的笑要迸出來，偏偏臉皮卻緊繃住，要裝出滿不在乎的冷漠。

這倒怪了。我明天就離去，她今天還能玩什麼花樣？勾起了好奇心，暫時忘了離愁。

她站起來，轉過身去，朝躺櫃伸出了手。

伸長脖子，瞪大眼睛，盯著看她。

她裝沒事人！手縮回來，人也坐回我身邊。距離照樣一米。

那只是個演習？再不動真格兒的，可就沒時間了！

不說話了，就盯著看她。

在剩下的時間裡，要把她的形象記下來，到了上海就能在夢裡好好地看！

她憋不住了，一臉嬌羞。再站起來，轉過身，從躺櫃裡拿出樣東西，回到我身邊，雙手一伸：「給你！」

沒問我要不要！她怎麼知道我會要？都沒告訴我是什麼。

低頭，看她的手裡。是玻璃紙紮的一顆心，心的中間，是她的照片。正是我偷了被她抓住的那張！

原來現在就是她那天說的「以後」！早點說，不就省了我懸這好幾天的心？

可惜。要是早一天，我還可以練習一晚，今天就有機會再鼓一次勇氣。（一○）

上一則

來生做貓

延伸閱讀

中國新增1100例本土確診 逾6成無症狀

中國新增1100例本土確診 逾6成無症狀
SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源
流浪法拉盛街頭上海老伯 將獲發旅行證

流浪法拉盛街頭上海老伯 將獲發旅行證
上海同鄉會 慶尼克森訪中及創會10周年

上海同鄉會 慶尼克森訪中及創會10周年

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17
電影《魂斷威尼斯》中的畫面。（圖片取自維基共享資源）

世界上最美的男孩

2022-03-19 02:02

退休

2022-03-17 02:00

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速