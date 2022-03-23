回來的路上，他們在一個中餐館 停下來吃飯。雖然兩人第一次一起在外面吃飯，點菜和聊天卻都很熟絡和默契。

夏青不禁懷疑：我們真的是見面才一天嗎？為什麼感覺兩人已經認識了幾年，甚至幾十年。

臨走時一健讓夏青整理一個箱子，她暫時用不著的衣物，他可以先幫她帶過去，這樣下次車裡的空間不會太緊張。

夏青說：「那個學校還不一定錄取我呢。」

一健回答：「嗨，我們難道還找不到你能上的學校嗎？」

臨走時，一健緊緊擁吻了她，又低聲在她耳邊道：「真想把你一起帶走。」

夏青笑了，「只有一個月，我們就可以見面了，而且只要我們願意，不會再分開了！」

一健走後沒幾天，夏青果然收到了一健所在城市附近那個大學研究生院的錄取通知。她迫不及待地把好消息告訴了一健。

「太好了！我代表新城和我的小窩歡迎你！」一健在電話那頭笑嘻嘻地說，「我的小屋不大，但非常、非常的暖。」

那一個月，夏青從起床開始，要嘛就在回憶和一健的見面、要嘛就在憧憬和一健的美好生活，臉色紅潤，眼睛亮亮的。不怎麼常見面的朋友見到夏青，都會驚呼：夏青，真是你嗎？你怎麼變得這麼漂亮了！

他們本來的計畫是十二月二十八號一健坐灰狗過來，然後兩人一起把夏青的那輛二手老爺車開過去。誰知天氣預報預測那天有暴風雪 。

兩人一商量，一健臨時改變計畫，二十七號那天就坐灰狗過來了。

兩人匆匆吃了晚飯，又匆匆告別房東 和附近的朋友，緊接著就上路了。（七）