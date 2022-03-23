Hanna Chen／圖

溫望沒想到，紐約也有桑椹樹。她是在法拉盛 草地公園（Flushing Meadows Corona Park）發現的桑椹樹，幾分意外的歡喜和親切，像雨後的陽光突然落在她的肩上。溫望待在美國的訓練基地已經三天了。做為國家隊的網球運動員，溫望不喜歡獨自出國訓練或參賽。為了跟國際接軌，更為了掙積分，她必須一個人奔波，這一周是西班牙的山、下一周是法國的海，再過一個月，仰頭而見的白雲，飄遊在澳大利亞的天空上。

那年春天，十八歲的溫望在美國網球訓練基地，基地離法拉盛草地公園不遠。熱愛網球的人都知道，那是美國公開賽大滿貫網球比賽地。在去美國前一年，溫望還在倫敦訓練過，名聞遐邇的溫網在世界性網球賽事中，歷史最悠久、名聲最響亮。因為近水樓台，溫望去看了幾場溫網比賽，她看得心平氣和，一點也不激動。她感覺自己在未來的某一天，也會站在這樣的網球賽場，或許能拿個不錯的成績，全球同步播，億萬的目光或仰視、或艷羨，都會凝聚在她的身上。

她在美國訓練時住在一家古老的酒店，窗外又是一棵桑椹樹！樹後面有一座教堂，高聳的哥德式建築，白天看著沒什麼異樣，只覺得莊重宏大，特別有氣派。只是午夜夢醒時，溫望看見樹和建築在月光下閃著尖銳的寒意，四周頓時瀰漫了神祕恐怖的氣氛。

她想起一部恐怖片，背景是美國郊外的鄉野，幽黑的夜空，掛著半個月亮。慘白的月光落在教堂的尖塔上，教堂後面有祕密的通道，通向迷宮般的長廊和左旋右轉的樓梯。樓梯口有搖曳的燭光，燭光下游移著龐大的黑影，黑影把來訪者帶到一道破舊的木門前。推開木門，裡面有座荒涼的花園，花園裡囚著一個蒼白的女子，眼睛裡滾出一滴血淚，因為她知道太多的祕密和冤屈。

窗外的世界影影綽綽，桑椹樹和哥德式建築，把溫望帶回了記憶的遠方。不覺間，溫望的渾身起了寒意，她抱著肩頭靠在床頭，某種情緒，某種黯然憂傷的情緒，翻滾在舊時光裡。隱約撕扯的痛和憂傷，彷彿一群烏鴉，搧動著暗黑的翅膀，在一棵桑椹樹上盤旋，發出嘶啞的叫聲，突然朝她撲來。

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她小時候跟著父母住的地方，是Ｃ城民國時期的英國領事館，那是一棟典型的哥德式建築，高高的尖塔，有直插雲霄的氣勢。自從國民黨退到台灣後，曾經的英國大使館 沒有了飄揚的米字旗，所有的房子全部充公，變成了醫院和職工宿舍。

溫望的父母都是醫院的職工，爸爸是醫生、媽媽是護士，醫院的職工宿舍就是溫望成長的地方。大使館內有花園和幾處院子，每個院子從前住一戶人家，後來擠了七、八家。院子外面有一排巍峨的大柱子，頂天立地。午後寂寂的長廊，光影在無聲搖曳。長廊通向一個玲瓏典雅的歐式花園，每個季節都有花開。

溫望還記得，花園裡有兩棵高大繁茂的桑椹樹，到了夏天，果子熟了，清清甜甜的芳香，滋潤了心和舌尖。大人對孩子們說，這裡從前是洋人和太太、小姐遊玩的地方，現在都歸了無產階級。

後來醫院擴建了，修了職工大樓，溫望一家分到了有陽台和衛生間的公寓樓，但是離花園就遠了，這讓溫望頗有幾分傷感。她在心頭念著桑椹樹，到了夏天，一樹紫黑豐滿的果子，吸收了天地日月的精華，飽滿著、芬芳著，在陽光下閃爍著誘惑的光。醫院擴建後，去花園要經過傳達室，傳達室的老頭總是唬起一張黑臉，不讓孩子們進去玩。

溫望和她的夥伴還是有辦法。花園的院牆外有棵樹，他們先上樹，再從牆上翻下去。他們後來還發現了一個祕密，花園的桑椹樹後面，有一道殘破的小木門，推門進去，裡面還有個小花園。只是那個小花園已很荒涼，雜草遍生，結了油綠果子的藤蔓爬過殘牆、繞過斷柱。斷柱旁邊歪著一個吹號的小天使石雕，翅膀已經被人踢斷了，但臉上還是掛著微笑。殘破的噴水池裡積滿了雨水，上面堆滿了落葉，時光在這裡荒蕪著，漫不經心地流淌著。孩子們很快對新發現失去了興趣，夏日裡蚊子黑壓壓一片，成群結隊攻擊他們。

那個夏天，溫望已經七歲，馬上就要成為一年級的小學生。許多年後，溫望還記得那個星期天，爸爸去北京進修，家裡只剩媽媽和她。媽媽答應了她的，下午帶她去兒童樂園 吃冰淇淋。溫望記得那個早晨有太陽和藍天，到了中午突然烏雲滾滾，然後就是狂風暴雨。

她對媽媽說：「吃不成冰淇淋了。」

媽媽看了一下窗外的雨說：「等一等，我們還是有希望。」

雨稍微小下來的時候，她和母親撐著傘上路了。進了兒童樂園的冷飲店，有個面慈的叔叔正坐在裡面等她們，媽媽讓溫望叫他黃叔叔。黃叔叔對溫望很好，給她點了個香蕉船。溫望太愛冰淇淋了，居然一口氣把船給吃沒了。（一）