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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

木頭人（全文完）

墨錦

他們攜手從拱壁下走過，來到海水跟沙灘的分界線。這裡的海水碧綠瑩瑩，像有千百瓦的綠色探照燈從水裡照上來，感覺要被那顏色給吞沒了，那是強烈到要令人作嘔昏厥的人工色彩。往遠處去，水色一層層逐漸變成靛藍、深藍，接上了天。從那海天的分際，出現了一雙雙眼睛，一眨一閃有如訊號燈，這裡那裡，鋒利嗜血肉食動物的眼睛。他們躲在暗處，他在明處。他看過這樣窺視的眼睛，等著他來，知道他會來。

白桃的手在他掌心裡淌汗，「前面沒路了，這是邊界。」

「當初，我們是怎麼逃出去的？」

「你忘了？」白桃的單眼皮定定看著他，他從其中看到跟仿真娃娃相似的眼神，空濛，彷彿包含一切，但沒有實質內容。「我們是遊戲裡的角色，如果你願意，可以從這個場景切換到另一個場景。」

遊戲？他瞪大眼睛，腦袋沉得像石頭，胸肺像要炸掉般難受，「我，不願意！」

「那你只能，下線……」

祥薈小區所有大樓的燈火同時亮起，嘈嘈切切、吱吱唧唧，所有聲音都回來了。切斷的已被連接，漏洞填補，重新接上的電流在默城一無阻攔到處流竄。網線全面覆蓋，接續供給新紀元所帶給默城人的一切文明，和其他。

三棟八樓B座的客廳，沙發旁一盞LED燈白光定定照著依舊閉著眼睛的奧力，有如捕蚊燈般充滿耐心。但是，奧力不會再醒來了。據悉，三千萬人口的大默城，每年有二十萬人在睡眠中死亡，是疫前的十倍，並在繼續成長中。關於這方面的討論，已被官方刪除。但是可以確信的是，他的猝死會被納入統計，成為大數據裡的一筆資料。（全文完）

猝死

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