酸酸的，甜甜的（九）

照舊在第一時間溜去，一切都和以前同樣。保持一米距離，有說有笑。突然覺得愛好像沒什麼重要，只要能和她一起坐在床上聊天就好。

6

明天上午的火車。送我的人不多，她當然不能去。這是最後一晚，最後一次相見的機會。

放棄了想吻她的念頭。不知道該怎麼告別，離別的黯然消去了到上海、進復旦的激動。只想著要把她的音容笑貌深深地刻下，讓那刻痕深到能經得住一整年離別的消磨。

找個藉口溜出我家好難。時間不能長。

她好像就等在門邊，還沒抬手敲，門就開了。門口站著個笑吟吟的她。她還笑！她還在笑！這個人實在沒心沒肺！分離前的最後一次見面，她居然笑！人家都是哭的！

不過她笑起來真的很好看。從她的眼、她的嘴蕩起一波笑的漣漪，那笑波就一圈圈地向四周擴展。屋子小小的，笑波碰到牆上、門上、窗上，反射回來，疊在下一個波上，幻成細碎的尾紋，久久地迴旋在每個角落。整個屋子成了笑波的共鳴箱。屋裡的一切，都隨著她的笑輕輕振盪，振得好像天地萬物都在一起笑，笑得好甜、好美。

那笑振進了我的每個毛孔，我就融化了。

《紅樓夢》裡，絳珠仙草受了神瑛侍者每日以甘露灌溉，得以長生，後來就化成林黛玉，要把她一生的眼淚還給神瑛侍者幻成的賈寶玉。

賈寶玉真虧大了。澆下去的是甜美的甘露，收穫的是慘兮兮、又苦又鹹的眼淚。怪不得後來要去當和尚。

如果他收到的是和甘露一樣甜美的笑呢？

我前生不知道撒下的是什麼種子。她的笑說不定也是來還我的？這生意著實做得，非常合算。看來我前世也是個聰明人，像賈寶玉那種允許對方以眼淚抵債的蠢事，是絕不做的。（九）