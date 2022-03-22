聽著一健的碎碎念，夏青的眼淚不知不覺洶湧而出，完全控制不住。太久了，她自己一個人苦苦地支撐著。

環境的苦她不怕，溫暖關切的話語，卻能衝破她心理的最後一道防線。

地下室關了燈，就沒有任何燈光，也照不進月光，所以屋裡黑漆漆的，誰也看不清對方。

夏青不想讓一健知道她在哭，可他還是覺察到了。黑暗中，他的手摸著她的臉，摸了一手的淚。

他心裡一動，把她更緊地擁入懷中。

剩下的幾天，他們去電影院 看電影，也到那個有名的海港玩了一趟。

北方的冬天來得早，感恩節就得穿上冬天的厚外套了。夏青穿上了一個明黃色外套，感覺特別適合自己的心情。

一健開著車，一隻手轉著方向盤，另一隻手經常伸過來，親切地拍拍夏青的腦袋，拍得她感覺自己又變成了爸媽面前撒著嬌的小女孩。

心情愉悅，兩人自然而然地在車裡引吭高歌。一健有著渾厚帶磁性的嗓音，唱起歌來非常悅耳。

夏青本來是害羞的，在一健面前，她卻毫無羞澀。她大聲唱著，像唱給自己聽一樣自然和無拘無束。

汽車 飛快往前奔馳著，外面秋高氣爽，車裡的兩個年輕人在放聲歌唱，唱的是張學友的〈情網〉：「可你是一張無邊無際的網，輕易就把我網在網中央……」

那天的天氣真的是特別冷。戴著白帽子、穿著黃色外套的夏青挽著一健的胳膊，可能因為太冷，總有點一蹦一跳的，讓一健忍不住笑了起來。

他們在海港小鎮的街上只走了一小會兒，就被凍得又回到車裡去了。

夏青總是記得，路邊的花園裡，長著色彩鮮艷像大頭菜的植物，在一片蕭瑟的秋天裡，顯得格外刺眼。

還有那一群群的鴿子，被他們驚動後齊刷刷向上飛去，一直飛向那湛藍、湛藍的天空……（六）