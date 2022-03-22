王幼嘉／圖

我看到昨天站的那個停車位地上寫著大大的「二十四」。這個車位對應著樓裡的哪一戶呢？這是兩棟六層的樓房，俗稱小高層，沒有電梯，每個門洞裡住了三戶人家。如果是按照住戶的順序排，這個男子應該就住在左邊這一棟樓第二單元二樓靠右手的一間。

一抬眼，我呆住了：二單元門洞口坐著那個小女孩！她漠然地看著我，對我的到來似乎一點也不覺得意外：我知道你在找什麼。

我吃了一驚：你說什麼？

她奇怪地笑了一下，然後低下頭，不再理我。

我只好低三下四地問：「我是來找你爸爸的。他在家嗎？」

「他不是我爸爸。我爸爸、媽媽都死了。」她臉上又恢復了漠然的神情。

一種詭異的感覺攫住了我：「那天我明明聽到你叫他爸爸的。」

「是他收留了我，我只好叫他『爸爸』呀。再說他跟我爸爸年齡也相仿。」

「你爸爸在家嗎？我可以跟他說件事嗎？」我越來越覺得這對父女的背後有故事。這個女孩鬼精靈的樣子，估計是掏不出什麼料的。那個男子畢竟是可以理性溝通的成年人。

「我爸爸不在家。他就是在家，也不會見你的。」女孩很肯定地說。

我剛想問為什麼，「叮咚」一聲，手機 裡進來一條信息：你所在的區域發現侵入磁場，請盡快離開！就在這時，整個大樓轟然倒塌。鋼筋水泥像散了架一樣向我砸來，我被重重地擊昏，然後就什麼都不知道了……

醒來時，我驚奇地發現，自己站在一個建築工地上，渾身上下完好無損。到處是一堆堆的沙石、水泥，挖掘機、大吊車正在穿梭忙碌，看上去像在修建公路。

突然，我注意到前方不到五十米的地方，圍了不少看熱鬧的人，邊上還有軍人持槍守衛。我擠進人群，看到一群考古人員正在坑裡忙碌，手上都拿著洛陽鏟之類的工具。上面的表層土已經取盡了，露出下面的墓道和一個素面的房型石槨。

考古人員拂去浮土，四個大字出現在石槨的屋脊部位：「開者即死」。那幾個考古隊員怔了一下，停了下來，目光投向一個領隊模樣的人。

那人稍一思忖，做了一個「繼續」的手勢。幾個隊員合力移開石槨頂部的大石板，一座面闊三間的九脊大殿式石棺赫然出現在眾人面前。

「太精緻了！」我在心裡讚嘆道。在我有限的考古生涯中，這是第一次在遺址現場看到石棺。這完全是一座形象逼真的房子，長約兩米、寬一米左右，上面精雕細琢著精美的花紋，屋脊部位同樣刻有「開者即死」四個字，做為第二道保護。

石屋的正面刻著大門，兩側有直櫺窗，門上甚至刻有門釘和鋪首。門框柱和屋柱之間刻著兩個相對而立的侍女，形象逼真。棺蓋上放置一組牛馬俑和井、灶、房模型，棺前放置鎮墓武士和鎮墓獸各一對。在石棺與石槨之間的狹小空間，放置了多個專為死者製作的陶俑群和明器，完全是現實中的世俗生活場景。

棺蓋移開後，棺內露出一層十釐米左右的淤土，淤土裡混有一塊殘朽的絲麻織品。顯然下葬的時候，屍體身上是蓋著一層絲麻被的，長年埋在地下，被子被滲進棺內的雨水漂浮起來，跟覆土混雜在一起了。清除掉淤土，露出下面的人骨和隨葬品。人骨被水沖得有點亂，但頭骨和四肢基本保持原來的位置。

看得出來，下葬時屍體仰身平躺，雙手抱在胸前，面部向上。鑲嵌珠寶的金冠飾和玉釵在頭骨部位，金項鍊環繞脖項，手腕上戴著金手鐲，金戒指、銀指甲、玉指環套戴在手指上，可以想見墓主當時珠光寶氣的樣子。

除此之外，石棺裡還隨葬了金高足杯、金扣玉杯、銀盒、銀勺，等等，應該都是死者生前用過的器物，環繞身體擺放。

這幾件隨葬品此時都沾著泥，看上去並無特別。但我在國家博物館 見到過它們清理後的樣子，簡直可以用眩目來形容。（三）