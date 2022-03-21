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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

「澤連斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助

酸酸的，甜甜的（八）

鮑風

民間對這政策嘖有煩言。尤其是有錢或有勢、年齡稍大的人，想娶個年輕點的老婆，受不小的限制。有說法是可以算男女雙方的年齡總和，超過四十四就行。但那樣的話，三十六歲的男子就能和十八歲的姑娘結婚，反對的呼聲照樣高漲。多一事不如少一事，晚婚年齡於是維持在男二十八，女二十六。

就算我打一場「八年抗戰」，打完了離政策年齡還差一年！簡直要哭。

要是哭出一缸淚來，能頂一年的政策年齡就好了！

定情的喜悅化成了失望。原來我根本就不具備愛的資格！悲慘。

雙方靜默。然後她居然從那「固若金湯」的防守陣地裡出來了！坐到了床邊，和我之間的距離恢復到了一米。

她臉上的紅潮消失了，顯得有點疲憊。剛才她一定非常緊張，沒想到我不堪一擊。她連一句話都沒說完，我就敗下陣來。也許她是準備好了的？

心灰意懶。

話題轉到了她的工廠、我的農村，和我們的同學，有一搭，沒一搭。就算沒精打采，仍舊捨不得離開。不見得要聽她說的事，只要聽她說話的聲音。心裡暗暗地算，要是我們一輩子在一起，能有多長時間這麼坐著聽她的聲音？好像也不長，一輩子實在有點兒短。只是吃不準她到底愛不愛我？

那次回家，只請了四天假。本來想著還能見她一面，沒料到時機不湊巧，剩下的兩天她家、我家都有人，沒法保密。不敢公然一起去逛街，只好怏怏地帶著個大大的問號回了村。

下一次回家，心忐忑不安。很怕去她家會吃閉門羹。不去又不甘心。

沒想到剛到家，弟弟就報功似地告訴我：「那天在宿舍裡看到她，她問我『你哥哥什麼時候回來？』」

長出一口氣。心定了。（八）

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