夏青在看到一健的第一眼，心裡的一塊石頭落了地。她最怕的是看到自己不喜歡的長相和儀態，可眼前這位，沉穩、樂觀，大方中帶著真誠，她覺得，至少應該可以做朋友。

她微笑著迎上前，輕聲說：你來啦。話音未落，只見一健手裡的錄像機正對著自己，不由驚道：你在做什麼？

一健爽朗地哈哈大笑起來，他說：我想錄一些咱們初次見面的錄像，多年以後給咱們的孩子和孫子看啊，可以嗎？

夏青不禁羞紅了臉。她不知該說什麼，趕緊說：開了那麼遠的車，一定累了，趕緊進屋休息一下吧。

一健進屋環顧四周，他早從夏青那兒了解了基本情況。雖是第一次來，倒覺得頗為熟悉。

兩人在桌前坐定，夏青倒上兩杯紅酒，兩人舉杯，為初次會面乾杯，也互祝節日快樂。

一健可能是真餓了，胃口很好，一會兒兩人就把菜吃得差不多了。他還不停稱讚夏青菜做得好吃，說魚香肉絲刀工和味道都屬上乘。

吃過飯，一健幫夏青收拾停當。一轉身，他緊緊抱住了她，嘴唇吻住了她的。

我真的很喜歡你，夏青。咱們永遠都在一起，好嗎？

一股熱浪 湧向了夏青的腦門，她被吻得頭暈目眩，那種久違了的親密感和幸福感向她襲來。

那晚，他們什麼也沒做，只是緊緊擁抱著，東一句、西一句地聊著，直到眼睛實在睜不開，酣然入夢。

一健幫夏青分析了她現在和以後的狀況。他是贊成她去讀書的，工作後他有些積蓄，學費他可以出。

以後他們可以在夏青的學校附近先租一個房子，等夏青完成學位穩定下來，再考慮別的事。

夏青，不用擔心，有我呢。你有任何顧慮，都可以跟我說，我肯定可以幫你找到一個解決方案。

相信我，夏青，艱苦的條件只是暫時的。我們各方面肯定都會越來越好的。（五）