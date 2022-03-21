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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

「澤連斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助

澤蘭之夭（二）

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王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

從現在的西安地圖來看，「梁家莊」的範圍大致在鐵塔路以南、五一巷以北的這個區域。根據這些，我推斷出李靜訓墓的準確位置應該是「西安市玉祥門外約一公里、大慶路南五十米，勞動路和大慶路的丁字路口」。

我熱血沸騰，換上一身寬鬆的運動衣褲，叫了出租車，直奔案發地點。

按照地圖上的定位，找到大慶路南、西儀坊以東的勞動村社區。這是一個兩棟居民樓圍起的空曠區域，水泥地面上畫有停車位，估計是居民活動場所兼停車場。莫非李靜訓的墓就在這個停車場下面？我站在空場中央，兩手平舉，手心向上，仰起頭閉上眼睛，試圖收集到一點特別的信息。

「欸，這是唱的哪一齣啊，瑜珈練到停車場了呀。美女，勞駕讓一下哈！」

我猛地睜開眼，面前站著一個三十歲上下的男人，個子挺高。

「這麼大的停車場，你不能繞道走嗎？真是的，壞了我的功。」我的意念接收信息過程被人打擾，心情變得很差。

「還有理了！要是我告訴你，你站的地方就是我的停車位呢？」男子臉上多了點笑容，看上去慈祥多了。

我剛想答話，男子突然收起笑容，很不耐煩地叫道：「起開、起開，好狗不攔路。」

我發現他的身邊多了一個小女孩，剛才他表情的變化似乎跟這個女孩有關。

我想不出來這個女孩是哪一刻出現在這裡的。因為我剛睜開眼睛時，明明只有男子一人。當我定下神打量這個女孩，心裡一驚：怎麼好像在哪裡見過？

女孩八、九歲的樣子，臉色有些蒼白，臉型是現在姑娘們最愛的錐子臉，鼻子小巧可愛，眼睛很大，佔了整個臉的三分之一，有點像動漫裡的人物。只是不知道為什麼，女孩眼神裡有種這個年齡的孩子不該有的憂鬱。

我在西安人地生疏，肯定沒見過，可是為什麼會感覺面熟？

正在這時，那個女孩開口了：「小爸爸，你不要對她那麼凶啦，她不是壞人。」

男子一聽，似乎鬆了一口氣，笑著說：「丫頭說是好人就是好人。姑娘你好像不是本地人，在這兒幹啥呢？」

「就是看看，我來西安開會，今天沒事就逛到這兒了。對不起耽誤你泊車了。」

回去的路上，我一直在想，這女孩怎麼這麼面熟？

回酒店草草吃了點晚飯，就在房間上網。正在毫無頭緒地亂點，突然想起來了，下午在停車場見到的那個女孩，像極了李靜訓！

事實上誰也沒見過李靜訓，史書上也沒留下有關她長相的任何記錄，但是有網友曾根據墓誌銘上的描述和墓裡出土的金銀玉器，為她畫了一幅像。女孩圓臉，下巴尖尖的，頭上戴著嵌滿了珍珠的花蝶純金冠飾，脖子上戴著那條中國考古史上絕無僅有的，具有濃郁波斯風情的項鍊。嘴角上揚，微微含笑，非常美麗可愛。

雖是憑空想像之作，卻也合乎常理。從基因上說，李靜訓應該是個大美女，說不定還頗有才氣。她的父親李敏「美姿容，善騎射，歌舞管弦，無不通解」，位至上柱國、光祿大夫。她的母親宇文娥英是周宣王與樂平公主楊麗華的獨生女兒，美貌聰慧、錦衣玉食，是一個妥妥的白富美。

宇文娥英的身世極為奇特，她的父親宇文贇、哥哥宇文闡都是北周皇帝，外祖父楊堅、二舅楊廣是隋朝皇帝。李靜訓是李敏和宇文娥英的第四個女兒，自小就被外祖母楊麗華抱到宮中撫養。生在帝王家，長在深宮裡，李靜訓「淑慧生知，芝蘭天挺，譽華髫髮，芳流肇悅」。

這處遺址真的太有料了！不光隨葬物品豐富、保存完好，而且面目清晰，出場人物都是皇室血親。它像一枚時光膠囊，藏著周末隋初那段紛雜而令人唏噓的歷史。我決定繼續往下挖。

大會首日沒安排實質性的學術交流，我溜出酒店，又一次打車去了勞動村社區那個神祕的停車場。直覺告訴我，停車場遇到的那個男子和他的女兒有問題。（二）

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