酸酸的，甜甜的（七）

雖然她說的話照樣能聽清楚，但她說話時漾起那一股少女特有的撩人氣息，就別想能感覺得到了。這位置完全不適於剛剛「定情」的少年男女，她偏偏就坐那兒！

我手臂上，還留著上次攬上她肩頭時的感覺。現在只能靠上冷冰冰、硬邦的躺櫃。有點不舒服。不，是很不舒服。和我想像的「定情」後第一次相遇，相差太大了。

她的態度也有些奇怪，吞吞吐吐的，像是想說什麼，又不敢似的。這不平常。想說什麼又不敢的一向是我。她永遠大大方方、笑語綿綿，從來沒有過張口想說，又把話嚥回去的時候。

然後她的臉就又紅了。從頰下開始紅起，慢慢向下潤到腮，向後延到耳，向上伸到額，最後連從衣領裡能看到的一節脖子都紅了。

「你聽我說。」她開口了。

我的頭頂有點涼。是不是「分開兩片頂門骨，澆下一桶冰水來」的第一步？

「我們都還小。」心涼了，涼到腳底。

還好，冰涼下面藏了一絲暖意。不是不愛我，不是不許我愛她，只是我們年紀太輕了。我怎麼覺得，我們年紀好大呢？我比那唱著「九九艷陽天」的「十八歲的哥哥」還要大一歲啊！

這幾個月一直沉浸在「定情」的喜悅中，還真沒考慮過我們的年齡。有愛還不夠嗎？顯然不夠。男二十、女十八是婚姻法上的結婚年齡。我還小點，但不過一年而已。花點時間準備結婚，婚禮準備好了，我的年齡也就夠了。

我還在鄉下，但當知青已有三年了，不出意外，明年就能輪到招工回城的機會，時機正好，什麼都不擔誤。

差得遠的是政策年齡。當時的「晚婚晚育」政策規定，男二十八，女二十六才可以結婚。婚姻法上男二十、女十八的結婚年齡不算。不到晚婚年齡，工廠不給發辦結婚證明的介紹信。民政局沒有單位介紹信，不給登記結婚。（七）