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感恩節一大早，一健就從家裡出發了。他查過地圖，從他住的城市到夏青家，開車要十幾個小時，他想趕過去和夏青一起吃晚飯。

意識到這趟旅行可能意義重大，一健特地去置辦了好幾樣東西：買了手機 方便聯絡、買了錄像機打算錄下珍貴的記憶，同時也沒忘帶好了家裡的照相機。

路上，一健路過中國城，特地繞道去了一趟，買了一些點心。他知道夏青所在的學校地處偏遠，一般買不到中國的東西。

地下室的家裡，夏青在精心準備著飯菜。房間本身的裝修非常簡陋，管子和爐子都露在外面，不甚雅觀。但麻雀雖小，五臟俱全，客廳、臥室、廚房、衛生間都擠在一個狹小的空間，生活倒很方便。房裡也因為有不少女孩子的裝飾品如鏡框、瓷器、花瓶等，顯得溫馨浪漫了很多。

靠近床邊的長桌子上鋪著粉白條格的桌布，桌子正中間擺著一個花瓶，裡面有夏青特地從超市買的一束紅玫瑰。花瓶邊上是兩個酒盅和一瓶紅酒。

夏青準備了四個菜：滷牛肉、魚香肉絲，一個西蘭花炒蝦仁、一個涼拌黃瓜。涼拌菜已經做好，等客人到了，肉絲和蝦仁炒一下就好，應該很快的。

她看了一下牆上的鐘，四點半，這是一健告訴她大概的到達時間。

她雖然早早找好了今天要穿的衣服，因為在做飯，身上是一件平時做飯穿的寬鬆的綠黃條狀襯衣。

不知為什麼，她突然有了一種衝動，想出門去看看。她感覺到他一定到了。緊張慌亂之中，她完全忘記自己穿著做飯的衣服。

那個季節，四點多外面已是漆黑一片。夏青推開最外面的玻璃門，果然，遠遠的，站著一個戴著眼鏡的男子，個子中等，身材卻矯健和勻稱。

他一臉燦爛的笑容，衝夏青嚷道：你好，夏青，我來了！（四）