王幼嘉／圖

事情的起端並不神祕。

金秋十月，我去西安參加「絲路考古學術會議」。

這是入職後的第一個學術會議，而且是在西安，我難抑興奮。南方的才子北方的將，陝西的黃土埋皇上。陝西是考古大省，每年都有上百項的考古項目。據說西安地鐵 二號線修建時，挖出一百三十座古墓，這次咸陽機場 擴建又發現三千五百座古墓。好多基建工程都是一動工就停工，然後由考古人員接盤。有人調侃：建個樓盤，地下住的人比地上住的人還多。

西安城裡有一處遺址，在眾多古墓中顯得有些另類。

這是一個隋代石棺墓，墓主人是一個年僅九歲的小女孩。據墓誌銘記載，女孩叫李靜訓，字小孩，隋煬帝大業四年（608年）六月因病夭折。李靜訓身世高貴顯赫，她的祖父李崇是北周的八柱國之一，曾隨周武王宇文邕平齊，後與隋文帝楊堅一起打天下。母親宇文娥英則是北周宣王宇文贇和隋文帝長女楊麗華的女兒。李靜訓可說是兩朝皇室最尊貴的血脈。

這個石棺墓有兩點特別之處，一是墓裡隨葬的精美金銀器、銅器、玉器、瓷器、陶俑多達二三五件，窮盡奢華，遠超歷史上很多皇后、公主，甚至皇帝。而且因為棺蓋上的一道咒語，歷經一千四百年未受任何盜掘擾亂。二是墓地位置基本上就在隋代皇宮的旁邊。這在隋代是不允許的，隋文帝曾下令，墓地要至少離京城七里。

史料記載，李靜訓死後一年，疼愛、庇護她的外祖母隨之而去。七年，父親李敏遭楊廣猜忌被誅，母親宇文娥英飲鴆賜死，李氏一族慘遭滅門。

大學時分析考古案例，第一次聽到這個遺址背後驚悚的故事時，我就有一睹芳顏的衝動。為何一個九歲的孩子得如此厚葬盡享哀榮？這是怎樣的一個女孩？她究竟得了什麼病，小小年紀就撒手人寰？可惜史料幾乎找不到任何關於李靜訓的記載。人們對她的了解只限於墓誌銘上那幾行空泛的身世介紹。

現在既然到了這裡，何不藉此機會，實地走訪一番，探個究竟？只是這處遺址1957年由中國考古研究所西安研究室發掘之後，為了不妨礙建設，取出石棺和隨葬物品就回填了。現在事情過去了六十餘年，時過境遷，還能找到嗎？

我從酒店前檯討了張西安地圖，把手提電腦安置在酒店房間的書桌上，開始上網搜索。

遺址的地點，考古資料說的是「西安玉祥門外，唐長安城西城牆內約一公里的梁家莊」，「京兆長安縣休祥里萬善道場之內」。萬善道場即萬善尼寺，是長安城內一處皇家 尼姑庵。北魏以來，隨著佛教的興盛，皇后嬪妃入寺為尼逐漸流行，到了北周已成為慣例。周宣王死後，他的五個皇后以及後宮的上千佳麗都被遣送出宮，她們的去處就是北周長安城中的萬善尼寺。按說這是個很好的標誌物，但它早就歸於塵土，根本沒人知道它的確切位置。

有一條資訊引起了我的注意：李靜訓墓在玉祥門外西站大街南五十米處。從地圖上看，西安西站在玉祥門西北方，是一座鐵路貨運站。要是「西站大街」說的是如今西站南側的「西站街」，就很不合常理。因為，在隋大唐長安城，那裡不是休祥里的範圍，而據唐韋述《西京新記》卷三記載，萬善尼寺是在休祥坊的東南角：「朱雀街西之第四街，即皇城第三街。街西從北第一曰安定坊……次南休祥坊，東南隅萬善尼寺，周宣帝大象二年立。開皇二年度周氏皇后嬪御以下千餘人為尼以處之。」

顯然「西站大街」並非如今西安西站南側的「西站路」。

我繼續追蹤，得知「1952年名為西站大街的街道，在1957年拓建時被更名為阿房路，1966年又改為大慶路」。如此說來，「西站大街」就是如今玉祥門外的「大慶路」！1957年李靜訓墓發掘時，此路正在拓建，之後又多次改名，「西站大街」這個名字已經停用了將近六十年，難怪無人知曉。（一）