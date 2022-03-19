7 瞬間的分裂

周五的晚上，奧力一離開辦公室，就忘了今天打過什麼電話、做成什麼單，或是犯了什麼錯。他感知到有人在等他。誰？在哪裡？

超級颱風愛達今晚登陸，沿海地區謹防海水倒灌、市區謹防內澇，居民應儲備食物和用水、檢查門窗玻璃、注意高空墜物，非必要不出門……一早手機 的氣象台發來通知，母親似的叮嚀。母親最早教會孩子的就是世界是危險的，一灘泥水、一個鞦韆、一隻小狗……都有危險。「當心」總是跟「不要」手牽手出現。你聽話時，她和顏悅色，給你買糕點和玩具；不聽話時，面孔突然扭曲，推你、打你，跟你有仇。

他帶了傘，但是雨還沒下來，只在他走出公司大樓時，颳起陣陣強風，行道樹彎腰求饒。大默城每年都會迎來六、七個颱風，由於地理位置偏北，從南方來的颱風到此便力乏了。但是，氣象局警告，愛達今晚會挾著威力無比的風雨直擊默城。

微波爐還是不記得下單。颱風天，就不外賣了，他放兩包方便麵到鍋裡，加兩個蛋。窗外的風颳得越發緊，雨下來了，玻璃一片白濛。他聞到烤紅薯的香氣。

一個小火爐，烤著紅薯，冒出白煙和香氣。屋簷一溜的白色雨線，嘩嘩水聲，地上污水竄流。這是村裡唯一不會漏雨進風的老宅，二十多個孩子聚在一起，聽阿力講故事。阿力的故事張口就來，也許他上輩子是說書人。

奧力皺眉頭。這幾天不知怎麼的，白桃的家鄉常在腦裡閃現，她說過的場景、人物，自動在裡頭搬演。誰寫的劇本？（二七）