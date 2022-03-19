酸酸的，甜甜的（六）

怪不得第一次見到她，只看到了她的眼睛，仍舊能感到她在笑。她眼睛真的會笑，笑得彎彎的。

聽到自行車在門外停下的聲音，嚇一跳。

回頭，從窗子看出去，來的是個同村的知青。急忙站直身，開門迎出去。

她從我身後溜走了。

5

高興得太早了！兩三個月後，再次從農村回來，在第一時間興興頭頭地溜去她家。

已經是初春，村裡的桃樹有了星星點點的花骨朵。天氣還冷，卻已不是那種要從每個毛孔鑽進骨髓裡的冷，只是涼涼地掃過臉頰，輕快爽利的冷，冷得讓人舒心。

她開門，依舊是笑靨如花。可惜不能把村裡的桃花搬來與她相伴，不然就是「人面桃花相映紅」，保證好看煞人。

進了屋，發現異常。她家的門，和我們宿舍所有的人家一樣，朝南開，門邊上是扇窗。門的正對面，是張橫放的單人床。一邊靠著床，另一邊靠牆，豎著支個躺櫃。床和櫃成L形。躺櫃短，沒頂到窗邊。窗和櫃之間，有個半米上下的空隙，胖點的人坐不下。

她搬個凳子坐進去，右手是窗，左手放在當桌子用的躺櫃上，正好。上午，陽光從窗裡透進來，映上她的右頰，是正側光。她臉部、身體的側面曲線在陽光下風姿盡展，要在平常，這是我看不夠的。

現在不同，因為這個位置「易守難攻」，是她家所有具戰略意義的位置裡，最利於防禦的。

我不能自己搬個凳子，坐到她對面，沒見她家有第二張高凳子。只能坐床上，那就離她至少有兩米遠，中間還隔個躺櫃。這比平常我們一起坐床上時的最佳距離，要增加一倍。（六）