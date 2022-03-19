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烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

光影（全文完）

朱嘉漢

1951年11月，阿邦做為民間聲望最高的台籍軍人，在國民黨的大會當中，蔣介石當著所有官員的面，一口咬定他為奸匪。他立刻被憲兵從會場押了下去。前一年的吳石將軍與共產黨女特務朱楓的案子，他與妻子已經受到牽連。儘管證明了清白，他也早已知道，這條命猶如路邊的雜草，隨時會被除去。

諷刺在於，兩度做為他對立面的陳儀，眼看國民黨在中國大勢已去，欲投奔共產黨卻被告發，從浙江押解到了台灣。在吳石將軍執行完死刑後一周，陳儀亦被槍斃。比他還早。

他被推擠著下車，接著粗魯地取下他的頭套。日光幾乎灼瞎他的眼，逼得他低頭前行。

日正當中，影子就在他腳底下，黑黑的一團。

影子是他腳底下的黑夜。

低頭踏影前行。

隱隱約約，他看見前方有塊地面特別深黑。他被推著靠近，然後踏了上去，剛好夠一個人立足。

他們大聲宣讀，控告他通匪，窩匿共產黨間諜，企圖叛亂。

河上忽然起風，將控訴的話語吹散。

他在吹散一切聲音的風當中，單獨聽見了一個聲音。聲音從過去而來。

抬頭望向河堤，他一眼認出了當年他與阿順被退學那天，併肩而坐的位置。

原來當初退學那天閒晃到河濱，與阿順所坐的河堤看得到這裡。模糊間，他看見有少年阿順站在河堤，將兩隻手掌罩在嘴邊，像擴音器的形狀，對著他的方向不斷大喊。

他終於理解，從過去到現在，阿順都在提醒他要逃。逃得越遠越好，不要追尋他，也千萬不要停留。可惜到現在才懂，一路追尋阿順，竟然回到了原點。

這回他逃不了了。

他最後一次閉眼，無夢睡去，連槍聲都沒能吵醒。（全文完）

共產黨 國民黨 間諜

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