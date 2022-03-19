趙梅英／圖

她給一健留了家裡的號碼，說太晚了，必須回去了，明天上午還有事。

一健在那邊像猜到了什麼，憐惜地說：「那麼多課，又打那麼多工。你太累了，多注意休息。再等一等，只要可能，我不會讓你打那麼多工的。」

夜幕中，夏青開著車往回走，那晚的星星特別多、特別亮，在天空中快樂地眨著眼睛。

夏青的心，已經很久、很久沒有這麼踏實和輕快了。她覺得人生真是不可思議。僅僅是前後兩個小時，就像被魔術師施了魔法一般，她的心境完全不能同日而語。

這久違了的美好，能持續嗎？臨睡前，夏青躺在床上問自己。然後她對自己笑了一下，心裡安穩地沉沉睡去。

4

第二天，夏青收到了一健的電子郵件。昨晚幾個小時的聊天，兩人對彼此的生活都有了具體的了解，一下子像老朋友一樣熟絡了起來。

一健也開始幾乎每天午飯時候，都給夏青的辦公室打一個電話。

如果夏青不在，他就會留言。夏青回來的時候，看到紅色的留言提示燈一閃一閃。她知道，有人在惦念著她，心裡暖暖的。

禮尚往來，夏青有時也會給一健打個電話。那時手機 和網路還不是很普遍，偶爾會打通，但很多時候會傳來嘟嘟嘟的忙音。

一健解釋說：我是圍棋迷，經常在用電話線撥號上網。

夏青開玩笑說：你不會又在上交友網站吧？

一健在那邊哈哈笑起來，說怎麼會。

除了打電話，他們之間電子郵件也交換得非常頻繁。好像除了生活日常，他們聊得最多的一個話題，是對未來的憧憬和期待。

夏青自幼膽小，敏感浪漫，運動方面不很發達。因此，她憧憬的美好生活是外面大雪紛飛，屋內爐火熱烈而明亮地燃燒著，相愛的人共同依偎在爐火邊傾心交談，相視而笑。

一健喜歡運動，他憧憬和愛人一起的活動是去爬山野營，或去海上踏浪。雖然想法不一樣，兩人倒覺得對方的主意也很不錯。

一個周日上午，夏青收到了國內妹妹的電子郵件。郵件裡除了平時的一般話題，妹妹還給她附了一首歌，林憶蓮的〈至少還有你〉。背景是深情舒緩的演唱，畫面上則是很多呆萌的狗娃。

夏青是第一次聽這首歌，她被旋律和歌詞深深打動了，聽了一遍又一遍，眼角不覺濕潤了……

如果 全世界我也可以放棄

至少還有你值得我去珍惜

而你在這裡

就是生命的奇蹟

也許 全世界我也可以忘記

就是不願意失去你的消息……

她打開電子郵箱，找到了一健的郵件地址，毫不猶疑地把這首歌轉發了過去。

夏青本來是個臉皮很薄的女孩子，輕易不願主動。但那一剎那，她只想和他分享。因為那首歌，實實在在唱出了她的心聲。

算是表白嗎？會不會太主動了？這些想法在夏青腦中一閃而過，但她不想去管它們。愛情從來都是盲目的，不是嗎？

忐忑之中，那邊一健很快就回覆了。

「這是我聽過最美的一首歌。」他寫道，「我的感覺是咱倆可以一起變老，你覺得呢？……一直想和你說，那份工先不要打了。你只要好好的，我才能夠放心。希望你能夠慢慢發現，我是一個好人，有一顆金子一般的善良的心。」

字裡行間，夏青能感受到，他有些得意、有些開心，但同時也非常真誠。

窗外正是新英格蘭 最美麗的季節。遠處圖書館 前一棵高大的紅楓在藍天下矗立著，像一團燃燒的火焰，紅得那麼嬌艷和純粹。每個路過的行人都有種幻覺，以為自己走進了童話的世界。

夏青遠遠望著美景，陷入無限的遐思之中。半晌，她喃喃在心中對自己說：為了一個從沒見過面的人神魂顛倒、魂不守舍，你瘋了嗎？你不知道什麼叫「見光死」嗎？

關於見面的事，夏青和一健商量好久了。他們一致認為，最好的見面時間是馬上就要到來的感恩節。因為學校和公司都會放幾天假，他們可以在一起多待幾天。

行程一旦確定下來，夏青的忐忑不安也到了極致。

「一健，」 電話裡她忍不住又說，「如果我們見了面，相互不喜歡怎麼辦？專家做過調查，網戀成功的可能性可是很低、很低哦。」

「傻丫頭，相信我的判斷，只要不出什麼意外，咱倆之間應該沒什麼問題。」一健笑嘻嘻地說，「再說了，即使情人做不成，咱還可以做朋友嘛。你在的州我還從沒去過呢，就算旅遊一趟了唄！到時候你不會翻臉不認人吧！」（三）