門口掛了牌子：「安全監控室」，下面一行字：非工作人員請勿擅入。奧力敲門。

「誰啊？」

奧力繼續敲。

門開了，露出一張瘦削男人的臉。「有事嗎？」

「請問，你知道這裡有個，女的，常站在橋上的？」

男人一副不想搭理的態度。「你有事？」

不能退縮，安全監控室的人，什麼事不知道？「你曉得我在說什麼嗎？」

「你有什麼事？」

「我就是，想知道那個女的，今天來不來？」

「那個女的？」男人捏捏口罩 鼻頭的部位。這是個壞習慣，如果空氣中有病毒，那裡會積攢大量病毒。

「那個穿吊帶裙的。」幾個月以來，他見到她時，都是同樣的那一身吊帶裙。也許是她的制服，哪家美容院或餐廳。他突然洩氣了，準備在對方說出「不知道」或是「必須保密」時，轉身離開。

「時間還沒到，天黑了才上崗。」

「她是，是……」

「唔，就是個試用款，造價高很多，但是顯得高端大氣，對吧？」

「哦，啊，是這樣的……」奧力很快鎮定下來，彷彿腦裡有個地方預知了答案。他接受了月光的特殊身分，如同接受了仿真娃娃和靈犬。

「你有事？」

「沒事、沒事，就是好奇。」他寧可這對話的結束是「跟她說一聲，我來過了」之類的。他猜月光此刻就在屋裡，門後或貼牆，姿態表情就如站在橋上一樣。

門關上前，他瞥見小屋裡的電視牆，一格格正播放屋頂花園各個角落的動靜，他往這裡來時，男人肯定正好整以暇看著他，研究他的表情。男人應該很熟悉他，因為月光早就看到了。（二六）