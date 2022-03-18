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酸酸的，甜甜的（五）

鮑風

窗外的陽光射進來，照得耳朵變成了半透明。耳垂肉肉的，上面有個小小的黑點。不知是不是陽光玩的把戲，耳朵顯得有點紅。下半個耳朵，尤其是耳垂周圍，比上邊紅得更深一點。

她沒發警報，那就是默許。再進一步，彎腰、低頭，看她的臉。原來耳朵的紅是從臉頰染上去的！嘴角、下巴、臉蛋兒、頰骨，全紅了！

萬山紅遍，層林盡染！

嘴角到眼角，紅得好有層次。不是固定的、一律的紅，是一層一層、一圈一圈、一浪一浪的紅。每一層、每一圈、每一浪都紅得不同，有淺有深，嫩紅、嬌羞的紅，暗暗心喜，又忍不住要笑的暈紅，錯錯落落，還微微地在變幻。不知是隨著我眼睛的角度，還是她的心潮起伏？

怪不得人家說，女孩兒愛的時候最美！還是男孩兒愛的時候，看女孩兒最美？也許都是！

兩個最美絞起來，織成無邊無際的美！

她明顯感到我靠得近了。頭於是更低，眼睛盯著手裡的紙，絕不抬起。

我看不到她的眼睛，她的頭太低了。再進一步，手臂環上她的肩頭。她穿得很厚，棉襖裡還襯著毛衣，可以看到毛衣的高領。棉襖外是雪青色的罩衫。

她縮了一下。縮得離我更近了，整個肩、背、一條手臂，緊緊地貼上了我的胸、腹。

「讓我看看你，好嗎？」

她不回答，不抬頭。

「就看一下。」

她猛抬頭，差點兒碰了我的下巴。一對杏眼，裡面是滿滿的笑！

真的只是一下，頭就又低下去了。簡直讓我懷疑，剛才那一眼是我自己的想像。

「別低頭好不好？「

沒回答。

忍不住伸手，托起她的下巴。臉對臉，只有一尺的距離。她滿臉嬌羞，圓眼睛彎彎的。（五）

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