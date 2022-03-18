趙梅英／圖

好在這些年，從別的專業轉到計算機的人比比皆是。夏青就認識好幾個離開現在的學校，去南方讀計算機的中國人，也知道好幾個師弟、師妹在新城周圍一個不錯的學校讀計算機碩士。

去南方的好處是學費低廉，但工作機會少，要二次遷移；去新城的好處是生活方便，工作機會多，但花銷昂貴。夏青還沒有想好到底要去哪裡。

和導師談完之後，夏青在學校的餐廳找了一份工，稍微貼補一下日常生活的開銷。

未來的學費是一筆大數目，她目前還沒完全想好怎麼解決。這一年她略有積蓄，到新學校可以多打幾份工，或者也可以貸款 ，到時候肯定有辦法解決的。

接下來能做的一件事，是搬出現在還算舒服但租金 較高的公寓房，租一間地下室。這樣每個月能省出大約兩百美元。

夏青很清楚，在這個異國他鄉，能夠依靠的只有她自己。

上課、打工、做科研，她把自己每天的日子都安排得滿滿的。疲勞的身體和大腦讓本來多愁善感的她沒有機會多想，晚上腦袋一沾到枕頭就呼呼大睡。

孤單寂寞嗎？想談戀愛嗎？當然。但那種情形下，夏青認為愛情是遙不可及的奢侈品。

一直到某一天，打工回來，她鬼使神差註冊了那個交友網站。

她以新城為中心做了一個搜索，幾個男士的資料出現在屏幕上。她挑了幾個順眼的發出信息，其中包括新城一個名聲很大的學校畢業的、剛開始工作沒多久的博士生。

如果真有這樣的經歷，這人應該還比較靠譜吧！夏青下意識地記住了這個人註冊的名字──一健。

夏青很快就收到了一健的電子郵件，也沒什麼特別的，就是一般的客套和介紹而已。

兩三個來回後，兩人都覺得不反感，就相互交換了照片。照片上的一健留著小平頭，顯得乾淨俐落。眼睛不算大，但炯炯有神，整個人挺正派的樣子。

周五，一健又來郵件了，問：想在電話裡聊聊嗎？這周六晚八點怎麼樣？

夏青算了一下，這周六四點到七點她要到餐廳打工。打工回來，時間上倒是正好。

她長了個心眼，把一個空辦公室的電話號碼給了他。如果碰上不靠譜的人，夏青可沒有時間和精力和他糾纏不清。

碰碰運氣吧。夏青沒抱啥希望，覺得成功的可能性基本和中彩票的概率差不多。

3

晚上，電話鈴準時響了。

夏青拿起話筒，電話那頭傳來一個渾厚穩定的男聲，非常標準的普通話：「我是周一健，請問你是夏青嗎？」

「我是。」夏青答道。不知為什麼，雖然第一次聽到這個聲音，她卻有一種非常親切和踏實的感覺。

兩人從自己目前的狀況聊到過去，又聊到自己的家庭。

一健告訴夏青，一年前他完成了博士後的工作，找到了一家製藥公司。

他是南方人，因為自幼在北京 念書，說的普通話還挺標準。電話那頭的聲音真誠、友好、爽朗，夏青也不知道為什麼，自己會對這個沒見過面的男人有一種本能的信任，幾乎把自己的一切都告訴了他，包括自己的前男友。

他也大體介紹了自己的情感經歷，一直都不算順。前一陣子，自己的前女友也因為自己不能理解的原因離開了他。他也有一段情緒低迷期，短暫地消沉過。

幸而他是一個樂觀的人，現在，那段往事已經被他甩在身後了。

夏青和一健同時有了一種同病相憐的感覺。兩人忘我地聊著，不知不覺間，一個多小時飛逝而過。

夏青想起了什麼，對一健說：「發給你的照片是我受打擊不久後照的，是這幾年最瘦的時刻。現在我可比那時重了不少。如果見了面，你可不要認不出我來喲？這樣吧，我一會兒再給你發幾張照片過去，讓你看看我現在的模樣。」

一健在那邊笑道：「沒關係，我對紙片一樣的女孩向來興趣不大。」

過了一會兒夏青問：「你收到我剛發的照片沒？」

一健答：「收到了。挺好啊，每張照片裡的你都開朗、大方。我喜歡開朗的女孩子。」

夏青一顆心放了下來。雖然五官還算端正，她知道自己不是那種特別漂亮的女孩子。如果對方是對容貌要求很高的人，她會自動退出。

不覺兩個多小時過去，夏青看了一下時間，已經十點多，必須回家休息了，明天上午還有一份工。（二）