醫生在病歷表上刷刷鬼畫符，「你剛才說，睡不好是吧？做噩夢？」他停筆，看著他的眼睛，「有沒有聽到什麼奇怪的聲音，比如說，有人在對你說話，或是看到什麼奇怪的事物？」

「什麼意思？」

「就是理性上知道不可能發生，但是感覺像真的一樣。」

「你是說，像做夢，夢裡感覺很真，醒過來明白只是夢？」

「可以這麼說。有嗎？」

「應該……沒有吧？」

醫生開了藥，說可以緩解焦慮，改善入睡困難、多夢易醒的症狀，一個月後再來報到。

上回去了商場那家按摩椅專賣店後，陸續收到一些廣告推送，有推拿店、保健食品，還有健身 房。大數據不僅從他的消費意向，判斷出他有理療需求，還推斷出他精神需要放鬆。很快的，全民線上K歌來了、城市慢跑圈來了。也許他們推什麼都不算錯，因為什麼都跟身心息息相關。

電梯直上頂樓，他推開玻璃門。天色未晚，花園裡散落著幾個人，吸菸、看手機 、神色茫然地放空。月光不在水泥橋上。今天有點早，因為他沒有逛商場，直奔頂樓。他打開紙袋，拿出漢堡，就著汽水啃起來。吃畢，點起菸。月光還是沒有從樹叢陰影處走出來，站到橋上。橋就在花園中央的制高點，她總是站在那裡朝各處看。

腦裡有個聲音在催促他：去吧，去看看……

他站起身，一步步走上那橋，過橋向前，沿著一個彎道，便到了月光總是消失其後的矮樹叢。矮樹叢後有個水泥小屋，漆成竹綠，旁邊還有一排碧綠的假竹。到底是掩護，還是裝飾？設計師的意圖令人摸不著頭腦。（二五）