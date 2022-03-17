酸酸的，甜甜的（四）

她那天要到市裡去開會，能早點兒溜回家。在她家見面時，她提前跟我說了一聲，省得我跑出去，她來了吃閉門羹。

有了這麼好的情報，設埋伏就容易了。

她來了！坐下聊天，兩人之間距離是標準的一米，這是她「護身圈」的範圍。曾幾次試圖靠得更近些，每次一到這個「護身圈」的邊上，她就警覺了。

「你坐過去點兒，我能聽見你說話。」雖然是笑著說的，但明顯是警告。

聽到這警告，我就有點像被施了定身法，不敢動了。所以我能掌握的最佳距離就是一米，遠了我不甘心，近了她不放心。

心狂跳。得早點動手了，時間等長了，我會先心臟病 發作。

轉身拿出那疊稿紙，雙手獻上。人是站著的，沒有單膝下跪，像西方人求愛時那樣。

不是不想。我家的地是爐渣鋪的，灑了水，跪下去準沾一褲腿的泥。家裡有桌子，是廠裡發的，但沒椅子，椅子太占地方。求愛完了，還得和她一起坐在那張單人床上。泥褲子坐床上，碰哪兒髒哪兒。環境所迫，這禮節只好省省。

她接過去，掃了一眼，頭就低下去了，好半天一動不動。

離一米遠站著，沒法看清她的面部表情。

她沒出任何聲音，自然沒法判斷她的反應。不會哭吧？要是哭了就極麻煩。知青隊裡有一對，男的曾因求愛，把女孩兒弄哭過。後來兩人還是好。但被全村人當笑話，說了好幾個月。

仍無動靜。憋不住了，輕輕試著跨入她的「護身圈」，低頭看她。

只能看到側臉。從上面看下去，眼裡先看到的是蓬蓬的頭髮，自來捲。再下一層，是茸茸的髮絲。上半個耳朵在髮絲裡半掩半露，耳朵薄薄的。（四）