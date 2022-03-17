想起自己的子女，甚至將來的子孫，都將跟這些劊子手以及他們的後代共同生活，他不寒而慄。

他們讓他在廣播局下車。衛兵行禮，開門，一位年輕男人領著他走進播音室。

一個男人坐在裡面，面朝著麥克風，背對著。阿邦想起，那年在福建，前去拜會陳儀，希望釋放被集中管理的台灣人時，他也是這樣背對著的。如今這個背影正在屠殺這片土地上的人們。

陳總司令未回過身，說著：「李將軍，您可考慮好了吧。」

阿邦回答：「我別無選擇。」

陳總司令背影不動，語氣稍微上揚：「您這是在同情叛亂分子嗎？」

阿邦不語。

陳總司令繼續道：「現下非常時期，而您在抗日戰爭中略有貢獻，在台灣人心中是有地位的。您若不當表率，如何平亂？再者，您別忘了，您的手下當中，現在可不少成為叛亂分子，帶頭反抗政府。清查起來難免會牽連到您身邊的人。」他頓了一秒，然後一個字、一個字地說：「當中，還有不少人是共產黨 。」

話語剛落，阿邦打破沉默，說：「陳總司令。您答應過的。」

一秒。兩秒。三秒。

陳儀起身，轉頭，將眼光射向阿邦，說：「事到如今，您憑什麼條件跟我談？」

這雙眼紅透，要滲出血般。

「您，答應過的。主動棄械投降者，既往不咎。」

陳儀舉起手，示意毋須多談，說：「我記著。」

陳儀邁開步伐，當阿邦不存在，推門離去。同時走進兩位憲兵，持槍的姿勢像是把弄著玩具。

阿邦站在麥克風前。他知道陳儀本來就沒有放過他們的打算。他跟所有人一樣，終究被騙了。然而，只要他一開口，謊言就會落在他身上，從他口中說出。

想想也真是諷刺。日本 天皇宣布投降時，他因為正在做夢而錯過了廣播。（一三）