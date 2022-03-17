趙梅英／圖

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美國東北某大學餐廳，夏青脫下工作服，背上自己的雙肩包，拖著疲乏沉重的雙腿，慢慢走出餐廳門。

她穿著藍色牛仔褲，上身是一件從Goodwill淘到的黑色CK套頭衫，外面套著的銀灰色風衣則是出國時從國內帶來的。

夏青生著一張圓臉，眼睛、鼻子、嘴巴都長得端正大氣。眼神裡有一絲茫然，但的二手車 ，向自己的家緩緩駛去。街道上車輛很少。在這個僻靜的大學城，如果透露出更多的是倔強和聰慧。她雖然面容疲憊，乾乾淨淨的臉上卻自然流露出一股青春的神韻和風采。

像那個年代很多從國內來的留學生 一樣，出國前夏青把自己工作一年存的錢，交給了國家做「培養費」，然後兩手空空地來到了美國。工薪階層的父母也沒有多餘的積蓄幫她。

夏青今天的活兒其實並不算糟。她的任務是在餐廳裡給學生們盛飯，手裡的一把長勺隨著學生們的指點，在不同的容器裡跳動著。

這差事其實比起周三在廚房洗髒盤子，要有趣輕鬆很多，偶爾還可以跟學生們聊聊天。所以夏青喜歡賣飯遠超過洗盤子。

夏青開著那輛一千五百美元買的二手車，向自己的家緩緩駛去。街道上車輛很少，在這個僻靜的大學城，如果沒有大型活動，一向如此。

時值十月初，溫暖的陽光透過樹葉，斑駁地照在大地上。東北部天冷得早，有些大樹的葉子已經開始變紅、變黃，燦爛迷人的秋色呼之欲出。

她現在所謂的「家」，在一個半地下室。光線不好，也很陰冷。唯一的好處是擁有自己的獨立空間，不用和別人分享。

這是夏青來美國留學的第二年。本來她是來讀博士的，兩三個月前，她正式告訴她的博士導師，她想換專業，讀計算機。

老闆沉吟了一下說：理解你的決定。但很抱歉，我只能把給你的全獎改成半獎。剩下的生活費，你需要自己想辦法解決。

夏青點點頭。這幾個月的經歷，讓她真真切切明白了什麼是風雲變幻，世事無常。人生不如意事十有八九，不願意發生的事既然已經發生，也只能接受。盡自己所能，一步步走出陰影，走到陽光普照的地帶。

兩個月前，國內相戀兩年、剛剛完成博士學位的男友告訴了她他的決定：我已經在南方一個城市，找到一份滿意的工作，不會來美國與你團聚了。那時，她還遠遠做不到如此鎮定。

除了不得不去上課和做實驗室的工作，別的時間她都窩在自己房間裡，整整哭了一個星期。飯吃不下、覺睡不著，一周內掉了十磅。

她想不通，曾經的海誓山盟為什麼如此可笑和不堪一擊。

因為自己低落的情緒，她兩周沒敢給國內的父母打電話。幸而那時國際電話很貴，兩周不打，父母一般也不會覺著有什麼異樣。

一番躊躇，她終於撥通了電話。她還未來得及開口，電話那頭已經傳來媽媽哽咽的聲音：「青，你好嗎？媽媽告訴你一件事情，你不要難過。你外公上個月走了，胃癌晚期。幾個月前診斷後，我們一直沒敢告訴你……」

電話這頭，夏青眼淚流了個滿臉。她從小在外公、外婆家長大，和他們非常親近。做夢都沒想到，去年在國內匆匆一別，竟然是最後一次見面。

她同時意識到，媽媽比她更難過、更需要安慰。一下子從自怨自艾的情緒中驚醒過來，她萬分自責。

你怎麼能這樣自我，自暴自棄呢？做為家中的長女，你除了克服自己的脆弱，咬緊牙關度過一道道難關，難道還有別的選擇嗎？

雖然多愁善感，夏青從小就是個倔脾氣。不管多困難，只要她喜歡的事情，從不會輕易服輸，輕言放棄。

她想起上學時讀的小說 《飄》裡那個美麗任性的郝思嘉，她的無所畏懼和勇往直前曾給了她很大的震撼。她一直希望自己在逆境中，會有同樣的勇敢和無畏。也許現在是時候了。

二十五歲的夏青，一夜之間成熟了。

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夏青理智地分析過：自己雖然目前有全獎，但專業是冷門專業。即使好不容易博士畢業了，在全國範圍合適的職位都屈指可數。最有可能是繼續做博士後，收入低微，而且不穩定。

更何況，雖然在國內上大學時，陰差陽錯選了這個專業，夏青並沒很大興趣，自己的性格也不適合做科研。

她決定轉專業，做計算機。大學時她本來就想報計算機，當年是因為爸爸在大學任職的一個朋友的忽悠，才報了那個學校最強也最冷門的專業。（一）