默城鼓勵居民養靈犬，靈犬不會在深夜裡狂吠擾民、不會在綠地和馬路邊撒尿拉屎，更不會嚇到老人、小孩，狂犬病就此絕跡。寵物醫院對此提出抗議，他們說靈犬不是生命，無法跟主人有真的情感交流。但是養過靈犬的人宣稱，靈犬是他們的孩子……奧力說不清自己怎麼能一眼認出靈犬，還知道這麼多關於靈犬的事。

奧力目送靈犬搖搖擺擺走遠了，轉頭發覺白桃也走遠了。她的身影沒入暮色，逐漸模糊，只有兩隻裸臂和一雙小腿，泛起了月光似的瑩白。

6 腦部不尋常的放電

「有人懂」官網頁面寫著：本台因違反「網路安全法」，暫時關閉，進行內部整改……

奧力把手機 一扔。當然它是違法的。這不是明擺的嗎？它不可預料、不可控制，沒有人知道什麼奇怪的問題會被丟出來，答案裡有多少邪門歪道。多少潛伏的瘋子、邊緣人，像白桃那樣，懷著一個奇怪的故事，迫切說給陌生人聽。

那個白桃，狀似無害，甚至，他必須承認，還有幾分魅力，當她隨著故事情節起伏，臉上出現生動的表情，眼眸一剎那點亮。

他們拿走或改變了你的記憶，白桃說。他摩摩光頭。兩年前的車禍 ，他一直沒搞清楚是怎麼發生的，一切都很模糊。車禍後，他過著一個人的生活，更加封閉，日復一日。難道他不是一直都這樣的嗎？

他回腦科複診。醫生發現他腦波有不尋常的放電活動。

「在負責長久記憶的海馬體，還有感知危險的杏仁體區域，活動非常活躍。」醫生說，「現在還看不出是腦傷後遺症，還是其他。」（二四）