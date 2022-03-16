郭允說劉和梅從小就喜歡幻想，不是公主就是王子，後來又得了精神沮喪症，無法擔任稱職的妻子，替她向洪祖堯道歉。他說當初無意把表妹介紹給洪祖堯，就是這個緣故，沒想到他倆在舞會一見鍾情。洪祖堯卻完全不同意。他向郭允解釋，他能有今天，都因為劉和梅。郭允應該道歉的，是他太不了解劉和梅的救贖力量。

「這個我懂。」郭允說：「如果不是救贖的力量，我還能活到今天嗎？祖堯，我們從來不談信仰問題，或許是好事。將來我還要請你幫我做一些事情。你不用問我為什麼，就當這是我最後的要求吧。」

不久郭允就喪失自然通話的能力，可是仍然關心他不幸得到愛滋病的朋友。每次洪祖堯去看他，郭允都會以近乎乞求的神態看著洪祖堯。這些救濟朋友的工作，就落到洪祖堯的身上。洪祖堯不在乎錢，但是和這些人接觸，並不都是愉快的經驗。他回家不免向劉和梅一一敘述。

劉和梅輕聲說：「我表哥就是快樂王子，把身上的珠寶和金葉剝下分享世人。」她輕吻洪祖堯的額頭，說：「雖然你外形粗壯，你就是替快樂王子銅像飛來飛去接濟窮人那隻善良的小麻雀。」

洪祖堯一直以為，偉人的銅像離他的生活十分遙遠。經過劉和梅這樣解釋，他再沒有想到銅像離他其實近在咫尺。剛好華館長來遊說，洪祖堯就決定捐獻詩人郭允的銅像給圖書館 。

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不久劉和梅在夢中去世。她去世那天，洪祖堯經過中正路口，看到消防隊樓頂的一群麻雀。他回想起小時候他和郭允路過這裡，就常常看到這群麻雀。郭允還說，這麼一大群麻雀，不知道靠什麼過活？

現在他應該知道了。（全文完）