處理戰後的情況是遠比面對戰鬥艱難的，他想。那麼，革命也是嗎？革命成功後，人民將會如何呢？阿邦不禁想起他輾轉聽到的，關於蘇維埃在史達林統治下的血腥景況。一向能醒著入夢的他，這時竟想像不了接下來的發展。不是因為恐怖鎮壓過於遙遠，而是這就在眼前發生，距離過近的暴力令他目盲。他連日無眠亦無夢，總是疲累超過限度時，如昏死般睡去，而醒時所見猶如噩夢。

於是到頭還是醒著做夢了，他想，只是這場集體的夢不會醒，而他終於成為一位徹底的失眠 者。

「李將軍，時間不早了。陳總司令還等著你答覆呢。」

傳令兵的聲音從房間外頭傳來。沒有經過幕僚的請示，逕自在門外大喊，像是對囚徒吆喝一般。

「麻煩轉告總司令，我一會就前去。」

傳令兵原想挖苦兩句，挫挫之前消極反抗、冥頑不靈的李將軍，沒想到下一秒，他就出現在面前，雙眼嚴厲瞪著自己。傳令兵才愣了一秒，阿邦一個腳步就把他甩在後頭，只好跟在後頭。

車已備妥。阿邦自行打開車門入座。阿邦不語，因為任何話語在此，只會有損尊嚴。

車行，路過的街道上，家家戶戶皆門窗緊閉。他無法看，卻同時無法不意識到這一間間屋舍裡的恐懼。偶有三兩人影被軍人追趕吆喝的男女被踹倒在地。

遠方傳來槍聲，與槍響後的寂靜。

等下要見的，是下令槍殺這些平民的人，他想。

往後的日子，要怎麼與這些人共處呢？（一二）