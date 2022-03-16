酸酸的，甜甜的（三）

阿普航空／圖

查了地圖，距離是三千里。看了車票，坐火車路上要走三十多個小時，還要中轉、簽票。自從認識，從沒有離開過這麼遠。下一次見面，要等到明年寒假，整整一年。自從認識，從沒有離開過這麼長時間，心酸酸的。

後來，我常常夢見天上降下來一條小路。沿著小路，騎自行車轉過街角，就到她身邊了。醒來總會格外想她。這個夢從大學一年級開始，一直做了好多年。直到我們終於在美國團聚，每次夢醒，都能看到她躺在我的身邊，做這夢的次數才漸漸減少。

不知道該怎麼回答她的話，她的臉上還滿是甜甜的笑。胸中酸酸的痞塊慢慢在甜甜的笑裡融化。一年，三千里的離別，似乎不大可怕了。

還可以寫信！悄悄問：「你會給我寫信嗎？」

「你要不要我給你寫信？」

「當然要。」

「那我就寫。」

「真寫？」

「我保證！」

總算有了收穫。

看表，凌晨一點！是誰把時間偷走了？

「我得走了。」

她也站起身。跟著我出了門。

夜深深，天很冷。熱昏昏的頭被晚風一吹，才想起連試都沒試著去吻她。太緊張了。

她家那排宿舍的頭兒上，有盞路燈。路燈很暗。還能看到一天的星。

「你別送了，外面冷。」

兩人在一排小屋的暗影裡，臉和臉的距離不到一米。路燈從我背後照過來，向上看，是滿天的星斗。星星下面，她的眼睛閃閃的，眼睛裡的我只是一團黑影。

都不說話，靜靜地站著。

我要是伸手把她拉過來，拉到我懷裡，她會不會不高興？我要是不伸手把她拉過來，拉到我懷裡，她會不會不高興？

後來才知道，不管我怎麼做，她都不會不高興。因為我的影子已印在她眼睛的最深處，還有那一天的星星。那時的我卻不懂。

非常不情願地轉身。走了幾步，回頭。她還在那兒，見我回頭，擺擺手。

耳邊響起那句山歌：

「你走你的那圪墚，我走我的那溝，說不上句話兒，小妹呀，擺擺手。」

再走幾步，就要轉彎。最後一次回頭。

她還在那兒，身影幾乎已溶入了沉沉的夜。也許是我的想像，但覺得她又擺了擺手。我的影子在她視野裡消失以前，她不轉身。

還剩下三天，包括已經開始的這一天。

4

一年前的冬天。

從插隊的農村回來住幾天。我下鄉的地方離家只有一百多里地，騎自行車四小時就能到，所以兩三個月可以回家一趟。

很想向她告白，但是不大敢。

哼那首〈紅莓花兒開〉：「田野小河邊，紅莓花兒開，有一位少年，真是我心愛。可是我不能向他表白，滿腹的心裡話兒沒法講出來。」可見這世界上還有千千萬萬受苦受難的少男少女和我一樣慫。

想著這個，心裡就好受多了。不過心裡好受一點不是目的，目的是鼓起勇氣。「紅莓花兒」的歌在這方面沒用，只能是越唱越慫，這得停止。

唱歌不行，可以改讀詩。

剛好借到本《普希金詩選》：

我耳邊縈繞著你溫柔的聲音，

我夢見了你那親切的面容。

比較實際。我是真的夢見過她，不能算胡編吹牛。

她看的書不多，估計把這詩當成我「寫」了獻給她的，被揭穿的可能性不大。就算被逮住了「抄襲」，也好辯解。詩雖然是普希金的，可寫下來獻給她的不是我嗎？絕不能算是侵犯版權。最多算是「借花獻佛」，沒有罪過的。

這像打仗，正面進攻不行，就側面迂迴。

我是唱歌不行，就吟詩。「愛你在心口難開」，就寫下來給她看。為達目的，不擇手段。

稿紙很缺，能搞到的都是極薄、極粗糙的那種。有三百格一張的，還有五百格一張的。漂亮的稿紙弄不到。厚厚的、邊兒上印花、帶淡淡香味兒，著名間諜 能用它捲起來殺人的信紙在小說 裡見過，現實生活裡緣慳一面。平常我喜歡五百格一頁的稿紙，能多寫些字，耐用。這次得用三百格的，排場。

我的字寫得不好看，這沒法子。她見過我的字，請字寫得好的同學抄了，一看就穿。

不能全抄普希金。我寫過些歪詩，摻點兒進去，把平均的水平降下來，看起來更像。不能全用詩。我還寫了不少亂七八糟的東西，和她有關的也不少，挑些出來加進去。

可惜在農村不能給她寫信，不然材料還可以更多些。村裡的一百多個知青合用一個信箱，設在大隊院前面的供銷社裡，一個星期都不見得有一封信。就算有信，不等收信的人看，別人早給你拆了。所以信裡不能夾錢、夾糧票，不能有任何和男女有關的內容。否則全村的人都會比收信人先知道。

整理出來，厚厚的一疊。好像該美化一下，用紅頭繩紮起來？用玻璃紙做個面兒？試了一下，稿紙太薄，吃不住，只好「裸獻」。

戰場選在我家，我占主場之利，出任何情況都好處理一些。她家的地形我雖然也熟，畢竟束手束腳。（三）