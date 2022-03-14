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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

木頭人（二二）

墨錦

第二天，阿力在村裡到處走來走去，他爬到大樹上，希望能看到更遠處的動靜，但什麼也沒有。這個世界變得非常安靜，他們是這世界最後的一家人。

傍晚，白桃煮了一把紅薯乾，餵給孩子吃。他們都想到只有清水的海組和什麼都沒有的路組。那晚，她跟阿力依偎著睡了，兩個孩子就睡在腳邊。模糊中，彷彿聽到遠處傳來哨聲，再聽，似乎只是夜鳥。

第三天，三組人還是沒有消息。阿力喃喃自問：受傷了、死了？或是，他們找到出口，在匆忙慌亂的情況下逃出去，來不及通知？或是，他們在離開時就忘掉了沒能離開的人，就像當年他們的父母？

白桃以堅定的語氣說：怎麼會呢？我們的兄弟姊妹，怎麼可能忘了我們？

走吧，去看看！阿力催促。

他們把兩個小孩鎖在屋裡，留了水和僅存的食物。這一去不知會發生什麼，阿力緊握白桃的手，囑咐她，如果走散了，一定要設法找到對方，因為他們是彼此最親的人。他給她一個暗號，無論他們有什麼改變，憑這暗號去找到對方。

白桃說到這裡，眼中閃著淚光。

「什麼暗號？」

白桃盯著他，「你不知道嗎？」

「我怎麼會知道？」

「是啊，你怎麼會知道？暗號是給有約定的雙方使用的，我為什麼要告訴一個陌生人？」白桃突然起身，往堤岸的步道走去。

他保持兩步的距離，默默跟著這個奇怪的女孩。他眼裡看到脈脈湧動的江水，就像看到潘村的海，看到遠處的高低建築，就像看到潘村起伏的山……（二二）

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