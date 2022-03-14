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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

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三城故事（一六）

張系國

林副總對洪祖堯頻使眼色。洪祖堯注意到小傅被罵得屁滾尿流，連褲子都濕了。他知道這事傳出去，又給他的傳奇故事增加一章。但是有時候這反而是有利的宣傳。

洪祖堯揮手說：「好了，我不說了，大家回去各自努力吧。」

會議結束，林副總低聲問他：「洪總，當真要任命小傅當晶圓發展中心主任？」

洪祖堯一瞪眼說：「當然。軍中無戲言，我幾時拿任命案子開過玩笑？況且小傅能力強，年紀輕、企圖心旺盛，他可以帶領晶圓發展中心打一場硬仗。我相信他。」

他回到辦公室，伍祕書對他說：「洪總，華館長來拜訪您，在會客室等著呢。」

洪祖堯暗地吃驚。他不過胡說幾句，華館長就專程來拜訪，有這麼嚴重嗎？忙叫伍祕書請華館長進來辦公室。

「華館長，不好意思，早上我胡言亂語，是我昏了頭，希望你不要介意。」

「洪總經理，你誤會了。我不是為那個來的。」華館長欲言又止。「我們都很感佩洪總經理捐款為郭允建銅像。但是現在有一些傳言，我們很擔心，傳出去會影響郭允一世清名。」

「什麼傳言？請你直講吧。」

「好，我就直講。」華館長說：「洪總經理，有傳言說洪總經理接濟郭允染愛滋病的同性戀朋友，而且數目不小。」

「有這等事。是誰這麼說？」

「一家小報。洪總經理，這些小報專門造謠惑眾，但是很有殺傷力，不能不防。」（一六）

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