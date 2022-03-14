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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

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光影（一○）

朱嘉漢

那個身影不時拐進巷，順著。阿邦也順著。

阿順是順，阿邦是逆。阿順是光，阿邦是影。這是他原以為的樣子。直到有一天，他才驚覺，會不會他以為的追隨，事實上是驅趕。他們本是一樣的人，不能在世間占有同樣的位置。是他進占了阿順的位置，是他的光明將阿順驅入了黑暗。是他的記憶將阿順成為遺忘。

只有月暈下，夢遊的路途，他們可以靠近一點。

近到能看見他的臉時，阿順臉上的繃帶已經完全剝落。這是一張令他陌生得驚慌的面孔。額頭與髮際、眉宇與眼型、鼻尖與鼻翼、唇齒與下巴，除了眼神當中的深邃處有一點熟悉的痕跡，其餘的完全不是記憶的模樣。

那個人擠了一個笑容，眨了眼。轉瞬間，這個人在全然不同的臉上，做出數個令阿邦懷念無比的表情。這張陌生的面孔似乎展現得出所有阿順特有的表情細節，除了阿邦最熟悉的，阿順沉默望向遠方的落寞神情。

阿邦等待。繼續前行，他們倆已潛行過茫茫暗夜，眼看要天亮了。

轉過街角，義烏江橫跨眼前。那個人輕巧走上浮橋，定住身影，順著江水的方向望去。

阿邦自然跟隨，與之比肩，既然見到這張面孔，便不再掛念。

亦不再等待他說話。他知道，沒說，就是說了。

望著義烏江，阿邦陡然想起，聽得屬下說過，駱賓王出生於此。

思及此，阿邦退了一步，看著其背影，找回那份熟悉。說穿了，從熟識那天起，阿邦最熟悉的，不是阿順的面，而是背。（一○）

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