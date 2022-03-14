我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

酸酸的，甜甜的（一）

鮑風
阿普航空／圖
阿普航空／圖

1

復旦大學的錄取通知書已經拿到手。急急地趕回下鄉當知青的村裡，糶了糧，辦好了轉戶口、糧油關係的手續。過完春節，正月初十前後就得到學校報到。火車票還沒買，但我在太原的日子已經可以用手指頭數出來了。那以後，「從此兩分離，從此千萬里。」

暑假的時間早有安排。我得回南通，我出生的地方，爸爸、媽媽的家鄉。有了我這麼個能一腳從農村跨到上海，跳進復旦的兒子，不回家鄉露一露臉，那真是「衣錦夜行」。父母還在忙著給親友們寫信，有經常來往的、有久不通音信的，向大家報告好消息。我這趟「巡展」，要跑不少家，一個暑假，算起來還緊緊巴巴。

沒人問我暑假想幹什麼。我也不敢說。

她不可能到上海看我，沒那個規矩。

過了這幾天，火車一開，再見面就得一年之後，時間緊迫。

為什麼我這麼慫？仔細想想，必定是和缺乏練習有關。

二十多年後讀小說，書裡的男主人公向心儀的女孩表白之前，到大街上找一百個女孩搭訕，來練習自己的臉皮功。

他真幸福。要是我在太原街上那麼幹，不出三個女孩，一定會被當成「流氓」關進拘留所，每天喝三兩玉米麵糊糊。臉皮功練不好不說，肚皮倒先要練「空空功」了。

臉皮功我也不是一點沒練，不過不大得法，因為工具不夠格。我是對著照片練的。照片不僅太小，兩寸，還是三個人的合照。她、我妹妹，還有她的好朋友「夢」。

八年前，「夢」的父親忍受不了和老婆兩地分居之苦，決定帶著女兒回老家農村，闔家團聚。她和「夢」，特地來找了我妹妹，照張相留念。「夢」和她憑什麼要和我妹妹照相？問這問題沒用。她只會笑，不會答的。

這裡有個規律，凡是她到我們家，都不能算是她想和我「好」的證據。而且她往往「不記得」，弄得我有時也會懷疑自己的記憶力。不過這張照片我有實物證據，她逃不掉。

照片上三個人頭排成躺倒的「品」字。她在最上，我妹妹在她下面，邊上是「夢」。練習時看著她的臉，眼的餘光卻不免掃到其他兩人。

「夢」倒也還罷了，想著吻她的時候，眼裡看到妹妹的臉，這成何體統？精力無法集中，是練習無效果的主要原因。工欲善其事，必先利其器。當務之急，是先搞到一張她的照片，要單人的，大一點。

不怕賊偷，就怕賊踅摸。我已經踅摸好了下手的目標，就在她家的那塊玻璃板下面。

她家和我家住在同一個宿舍，都是統共十六平米的「一間半」。外邊的「一間」是十平米，後面加個兩平米的小間，小間裡砌個磚灶，夏天用來做飯。邊上一個四平米的「半間」，裡面一盤土炕，加一個「炕火」，冬天燒來取暖。她家那排宿舍蓋得晚，和我家相比，多了兩樣「升級更新」。一是磚牆，不像我家是磚地基的土坯牆，冬春之季坯牆上潮得滲出水來。二是地上鋪磚，我家的地則是用爐渣墊的。乾了到處是灰，灑水多了就成泥，一踩一腳。

外間的十平米，她家橫著擺了一張床，豎著支了一個「躺櫃」。躺櫃是老式的那種，像個大板箱。上面的後一小半是釘死的，前面一大半是蓋板，可以向上翻起。正面一把大大的黃銅鎖。是老式橫穿鎖鼻的那種。剩下的空間放一個汽油桶做的大煤爐。地方太小，放不下桌子。躺櫃上罩塊布，放塊玻璃板，當桌子用。

玻璃板下面，壓著一些她家人的照片。正中間一張六寸的「彩照」，是她四歲時照的，黑白照人工著色。照片裡的她要笑不笑，非常可愛。但這不符合我的需要。其他的有全家照、弟兄姊妹合照，這也沒用。

她去北京天安門拍的全身照？四寸，在個人照裡是最大的了。也不好，人顯得太小了。胸前還捧著毛主席語錄，一副戰鬥臉。

看中了邊上的一張頭像。圓圓的臉笑咪咪，眼光流動，像是能跟著我走。要是我的臉和她的臉只隔兩尺遠，看到的她差不多就像那照片。這對提高我的勇氣絕對有幫助。

偷照片的過程很順利。玻璃板是浮放在躺櫃上的，沒有另加任何固定。一手輕輕頂起玻璃板，另一手摁住照片的角往外蹭，兩下就搞定。神不知，鬼不覺。

可她發覺了。

第二天，趁家裡人不注意，又溜去見她。

「把我的照片還我，好嗎？」低低地、軟軟地央求，倒像是她偷了我的。

昨天剛練了一晚上，感覺良好。本來有望再試一試吻她的。沒想到她軟了。

她一軟，我所有的勇氣全都煙消雲散。不覺已經把口袋裡的照片拿出來了。真不知道什麼時候才能有點兒出息！

沒遞過去，還拿在手裡。昨天小心地拿薄玻璃紙包上了一層，怕把它弄髒。猶猶豫豫。

「我以後一定給你。」她不拿手來接。卻加上一句。

以後？以後我們就都老了！

「什麼時候？」

「一定，我保證！」

答非所問。

遞過去。手碰手，心一顫。

想抓住她的手。心跳得太快。深呼吸，一……時機一閃而過。二、三……她的手已經收回。

又晚了。還剩五天。（一）

北京 天安門 拘留所

上一則

漢中觀音像（上）

下一則

我推薦的旅遊景點

延伸閱讀

大華府希望中校58屆理事會圓滿落幕

大華府希望中校58屆理事會圓滿落幕
香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假

香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假
KEC Academy 暑期班招生 課程豐富 幫助學子取得優異成績

KEC Academy 暑期班招生 課程豐富 幫助學子取得優異成績
北市自行宣布 15日起微解封

北市自行宣布 15日起微解封

熱門新聞

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00

人生有沒後悔藥

2022-03-06 02:01
老彼得·布魯格爾（Pieter Bruegel the Elder）畫作〈死亡的勝利〉（Triumph of Death, 1562）。（栩栩．圖片提供）

兩個世界

2022-03-11 02:02

融入義大利社會的中國人

2022-03-08 02:02
黛安 ∕圖

她的爸爸有兩個家

2022-03-12 02:02

租車奇緣

2022-03-09 02:03

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世