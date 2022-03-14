酸酸的，甜甜的（一）

阿普航空／圖

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復旦大學的錄取通知書已經拿到手。急急地趕回下鄉當知青的村裡，糶了糧，辦好了轉戶口、糧油關係的手續。過完春節，正月初十前後就得到學校報到。火車票還沒買，但我在太原的日子已經可以用手指頭數出來了。那以後，「從此兩分離，從此千萬里。」

暑假的時間早有安排。我得回南通，我出生的地方，爸爸、媽媽的家鄉。有了我這麼個能一腳從農村跨到上海，跳進復旦的兒子，不回家鄉露一露臉，那真是「衣錦夜行」。父母還在忙著給親友們寫信，有經常來往的、有久不通音信的，向大家報告好消息。我這趟「巡展」，要跑不少家，一個暑假，算起來還緊緊巴巴。

沒人問我暑假想幹什麼。我也不敢說。

她不可能到上海看我，沒那個規矩。

過了這幾天，火車一開，再見面就得一年之後，時間緊迫。

為什麼我這麼慫？仔細想想，必定是和缺乏練習有關。

二十多年後讀小說，書裡的男主人公向心儀的女孩表白之前，到大街上找一百個女孩搭訕，來練習自己的臉皮功。

他真幸福。要是我在太原街上那麼幹，不出三個女孩，一定會被當成「流氓」關進拘留所 ，每天喝三兩玉米麵糊糊。臉皮功練不好不說，肚皮倒先要練「空空功」了。

臉皮功我也不是一點沒練，不過不大得法，因為工具不夠格。我是對著照片練的。照片不僅太小，兩寸，還是三個人的合照。她、我妹妹，還有她的好朋友「夢」。

八年前，「夢」的父親忍受不了和老婆兩地分居之苦，決定帶著女兒回老家農村，闔家團聚。她和「夢」，特地來找了我妹妹，照張相留念。「夢」和她憑什麼要和我妹妹照相？問這問題沒用。她只會笑，不會答的。

這裡有個規律，凡是她到我們家，都不能算是她想和我「好」的證據。而且她往往「不記得」，弄得我有時也會懷疑自己的記憶力。不過這張照片我有實物證據，她逃不掉。

照片上三個人頭排成躺倒的「品」字。她在最上，我妹妹在她下面，邊上是「夢」。練習時看著她的臉，眼的餘光卻不免掃到其他兩人。

「夢」倒也還罷了，想著吻她的時候，眼裡看到妹妹的臉，這成何體統？精力無法集中，是練習無效果的主要原因。工欲善其事，必先利其器。當務之急，是先搞到一張她的照片，要單人的，大一點。

不怕賊偷，就怕賊踅摸。我已經踅摸好了下手的目標，就在她家的那塊玻璃板下面。

她家和我家住在同一個宿舍，都是統共十六平米的「一間半」。外邊的「一間」是十平米，後面加個兩平米的小間，小間裡砌個磚灶，夏天用來做飯。邊上一個四平米的「半間」，裡面一盤土炕，加一個「炕火」，冬天燒來取暖。她家那排宿舍蓋得晚，和我家相比，多了兩樣「升級更新」。一是磚牆，不像我家是磚地基的土坯牆，冬春之季坯牆上潮得滲出水來。二是地上鋪磚，我家的地則是用爐渣墊的。乾了到處是灰，灑水多了就成泥，一踩一腳。

外間的十平米，她家橫著擺了一張床，豎著支了一個「躺櫃」。躺櫃是老式的那種，像個大板箱。上面的後一小半是釘死的，前面一大半是蓋板，可以向上翻起。正面一把大大的黃銅鎖。是老式橫穿鎖鼻的那種。剩下的空間放一個汽油桶做的大煤爐。地方太小，放不下桌子。躺櫃上罩塊布，放塊玻璃板，當桌子用。

玻璃板下面，壓著一些她家人的照片。正中間一張六寸的「彩照」，是她四歲時照的，黑白照人工著色。照片裡的她要笑不笑，非常可愛。但這不符合我的需要。其他的有全家照、弟兄姊妹合照，這也沒用。

她去北京 在天安門 拍的全身照？四寸，在個人照裡是最大的了。也不好，人顯得太小了。胸前還捧著毛主席語錄，一副戰鬥臉。

看中了邊上的一張頭像。圓圓的臉笑咪咪，眼光流動，像是能跟著我走。要是我的臉和她的臉只隔兩尺遠，看到的她差不多就像那照片。這對提高我的勇氣絕對有幫助。

偷照片的過程很順利。玻璃板是浮放在躺櫃上的，沒有另加任何固定。一手輕輕頂起玻璃板，另一手摁住照片的角往外蹭，兩下就搞定。神不知，鬼不覺。

可她發覺了。

第二天，趁家裡人不注意，又溜去見她。

「把我的照片還我，好嗎？」低低地、軟軟地央求，倒像是她偷了我的。

昨天剛練了一晚上，感覺良好。本來有望再試一試吻她的。沒想到她軟了。

她一軟，我所有的勇氣全都煙消雲散。不覺已經把口袋裡的照片拿出來了。真不知道什麼時候才能有點兒出息！

沒遞過去，還拿在手裡。昨天小心地拿薄玻璃紙包上了一層，怕把它弄髒。猶猶豫豫。

「我以後一定給你。」她不拿手來接。卻加上一句。

以後？以後我們就都老了！

「什麼時候？」

「一定，我保證！」

答非所問。

遞過去。手碰手，心一顫。

想抓住她的手。心跳得太快。深呼吸，一……時機一閃而過。二、三……她的手已經收回。

又晚了。還剩五天。（一）