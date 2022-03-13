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木頭人（二一）

墨錦

5 被遺忘的暗號

奧力沒想到，他聽到的是這樣一個故事。

白桃喝完最後一口檸檬紅茶，看了一眼手機上的時間。「這就是我的故鄉，你知道那個地方嗎？」

「我，我不知道，聽起來好像是古代的事。後來呢？你們怎麼逃出來的？那個阿、阿力是吧，他做了什麼夢？」

白桃跟出來收杯盤的服務員示意，讓他給兩杯水。

阿力把夥伴們喊到曬場，站在這裡的人，就是全村的人，一共二十四人。他說今天要講的不是故事，是他做的一個夢。這是一個異常清晰的夢，夢裡村人分作三組，分頭尋找出去的路。

阿力大聲說：世界很大，不是只有潘村，老人說過，有熱鬧的拉拉鎮，走半天就走得到。這麼久了，為什麼沒有人來，我們的爸爸、媽媽為什麼也沒有來？外頭的世界怎麼了？現在，潘村人必須要行動，尋找通往外界的路，不能困死在這裡！

夥伴們聞言炸開鍋，議論紛紛。除了那條不存在又不完全消失的禁忌之路，其他就是山和海，海跟山一樣綿延不斷、山跟海一樣一望無際。哪裡有路？

白桃不知何時從斷牆回到了人群，她高聲說：困在這裡也是死，不如試試？

兩個小娃兒不算在內，阿力也不算在內，其餘夥伴們分作三組，一組八人往山裡去、一組六人往大海去，還有一組六人探那條路的盡頭。往大山去的人，帶了柴刀、火石、紅薯乾和清水，他們有可能要幾天才能回來。往海邊去的帶了釣竿、小刀和清水，去禁忌之路的帶斧頭、柴刀。阿力把白桃留下，照顧兩個小孩。隔天一早，大家出發，約定遇險就長聲吹哨。

一天過去了，海組和路組的人沒有返回。阿力閉目坐在樹蔭下，白桃帶著兩個孩子，就像一家人。在這生死存亡關頭，白桃感到前所未有的篤定和幸福。

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