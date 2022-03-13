然後他把你遞給我。我不知道書店 老闆為什麼說你是詩，不是童話，可是我的小王子，從此我就迷上了你。

我的小王子，給你看我的相片簿。你看我那時的打扮，會不會很好笑？告訴你一個祕密，我本來想當修女的，因為遇到我的王子，才改變主意。不，不是你。你是我的小王子，我還有另外一位，雖然他不承認，他是我的大王子。

我的小王子，有一天我會把你的故事講給他聽。也會把我和他的故事講給你聽。

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快到三點了，洪祖堯才回到公司。小畢早已事先用手機 打電話，通知高階主管到會議室等待。他一進入會議室，大家連忙都站起來。洪祖堯立刻依照往常的習慣開罵。

「怎麼搞的，我才出去不到半天，就是一連串的壞消息。要是我真正走了，怎麼得了？為什麼生產線總是出問題？」

洪祖堯罵了半天，一堆高階主管戰戰兢兢站著，沒有人敢坐下。洪祖堯揮手說：「還都站著幹什麼？坐下，都給我坐下。」

大家這才坐下。洪祖堯指著其中一人吼道：「別人都可以坐下，小傅我可沒讓你坐下！」

小傅趕緊又站起來。洪祖堯說：「你知道為什麼你不可以坐下？你知道為什麼？你背著我活動董事會，想當晶圓發展中心代主任。你以為我不知道？是不是？你想當代主任想瘋了？你吃了獅子心、豹子膽，董事會是你可以玩弄的？」

小傅低著頭囁嚅道：「因為王博士離開後，晶圓發展中心太久沒有主任，對公司不好，我才會向董事會建議，由我暫時當代主任。我錯了，以後再不敢了。」

洪祖堯罵道：「什麼叫做『以後不敢了』？不敢當代主任？沒錯，你是不應該當代主任。你明明知道自己能力夠，當什麼代主任？要當就當正主任，這才叫做當仁不讓！」（一五）