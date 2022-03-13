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光影（九）

朱嘉漢

他無比疲憊的，將夢境翻譯成現實。這些夢或許幫助了台灣義勇軍的現況。然而夢境真正的意義，他其實觸碰不著。

才剛到醫院門口，他看見那個屬下所說的人已經在前方等著他。冰冷月色下，阿邦緩步前進。經年累月，阿邦已不再急切追尋，亦理解過去讀到的「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」的真正意思。重點從不在得到，而在「不費功夫」。而在此之前，踏破鐵鞋其實無關緊要，而是要走到，再也無處可去，無可覓之處才行。

那個身影見阿邦走近，在眼神接觸一瞬，旋即轉身，揚起步伐。

阿邦按著自己步調走，不急著追上，也不刻意跟隨。

他在獄中被刑求打斷的右腿，跛歸跛，但仍然耐走。行軍時，短程他會讓部隊先行，待走超過十公里後，會在後方看見他的身影，堅定地跟了上來。稍有不慎，會被他超越。

他們一前一後，往東南走去，走進了義烏，爾後鑽進了佛堂古鎮。戰爭發生後，居民紛紛撤走，偶有軍隊暫時棲住，但也許古老的建築會挑人，不輕易讓外人久留。與其住人，也許更適合住鬼，或者暫時允許夢遊者的腳步在此相會。

他們起初保持約十公尺的距離，有時拉大、有時縮短，但還是漸漸地接近了。雖然身形似阿順，但阿邦沒有真正看清他的臉。或者說，阿邦確信這個人是阿順，惟獨身上有些氣息改變。他猜想這是阿順終於現身想透露的訊息，於是一邊行走、一邊觀察。

這個人臉上纏著繃帶，只露出眼睛與鼻子的上半部。走著、走著，繃帶脫落，如一縷煙飄去。阿邦沒有回頭確認繃帶是否落地或隨風煙去，只是順著腳步流轉視線。

佛堂鎮的屋子間間類似，他們走在青石板上，兩人皆安靜無聲。一排相似的屋子，木排門虛掩，隨著風的起落，打板似地發出悶響。（九）

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