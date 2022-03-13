薛慧瑩／圖

我趴在玻璃上，額頭和鼻尖抵著玻璃仔細看著。最巨大的魚類在水裡快速掠過，玻璃似乎還隱隱震動了，像強風吹過一樣。

各式各樣的魚類和標本羅列著，看見游速飛快的魚群，也見到發著螢光的美麗深海魚標本，發現整排珊瑚標本的繽紛美麗，甚至還展示著那樣海邊沙灘上的小動物。巨大的玻璃牆被擦拭得非常乾淨，但卻更讓人好奇起玻璃牆後的一切。

可能是因為新開幕，很多魚類並沒有足夠的時間長大，仍是小小一隻，而真正巨大的就是整缸裡開著翅膀的魟魚。銀灰色的翅膀身上帶著白色斑點，像展開翅膀一樣，滑過最貼近我的臉的那處玻璃時，帶起了一股飛行時掠過的風。

扁平的身體，略呈圓形或菱形狀，軟軟滑滑的樣子和一般魚不同，沒有鱗片。左右兩旁的鰭特別發達，像蝴蝶鼓動的翅膀，展翅時輕飄飄的。尾巴則像鞭子一樣，有毒刺。

我看著不斷繞圈游動的魚群，在這樣被深藍色水流包裹的玻璃牆中間，我想起了教室外的天空、想起風裡的綠葉飄動。

在開學後的上課時間，老師依舊開著音量過大的麥克風，讓粉筆在黑板上留下各種顏色的字跡，解釋起肉眼不可及的複雜公式，試著用運算符號解構這個世界。而我想著藍天、想著深海，想著那些親眼看見的。

窗外還是那麼藍，沒有一絲白雲，但窗簾微微飄起，像是有風流過。瞇著眼睛就能看見，銀灰色的巨大魟魚飄過，巨大如蝶翼的翅膀，拍打時好像帶起了氣流，連窗簾也不自覺地鼓起飄揚。隱約之間，我好像看到牠的微笑，輕輕淺淺的，像牠的飛行一樣。風，好像才是牠的家，天空是更遼闊、更巨大的海洋，更適合居住、更適合自由。在那裡不再因為撞上透明玻璃，傷得全身都是而感到困擾。

好想也把那隻暗紅色的鬥魚輕輕捧起，小心放進去那片藍裡面。還想再看一次牠快樂游著的樣子，天空那麼大，一定也能容納得下吧。可是藍藍的天空裡，除了飄過的魟魚，我什麼都沒看見。

我喜歡那片天空，就像我以為我喜歡那隻魚。

我一直以為，我愛著的是那隻暗紅色的鬥魚。但後來去過了水族館，看過更美、更大的魚，以為自己還愛著。以為那是愛，直到發現自己才是被囚禁的那個，到頭來只是同病相憐罷了。

天空或許根本不是海洋，沒有那麼寬廣，而且永遠停滯，洋流不曾來過，所有一切在這裡不停繞圈，更像是離不開的三角洲。你看，這裡好像連一朵雲也不許存在，什麼都沒有，什麼都看不見。或許魟魚的掠過，只是為了嘲笑我的不自知。每天盯著窗外一小格的藍天，我以為我們能夠決定是否離開，而我選擇留下。但事實根本不是這麼一回事，教室的電扇發出馬達運轉的聲音，而我也只能束手無策。

像被填入括弧裡的字母 ，括弧印刷得再怎麼寬大，終究還是只能容納一個英文字母。被填入後，就永遠在那，不管對錯。而我是負責填入的那個人，也是被填入的。

天空從來都不是海洋，而是更巨大的魚缸。

被困住的我再也不會見到那隻鬥魚了，所有的一切都該像是馬桶裡的漩渦，沖走了鬥魚乾癟的屍體，也帶走了所有那時候以為還能稱作自由的東西。剩下手中墨水剩得不多的藍筆，被緊緊握在手中，在掌心掐出一個凹痕，只能不斷提筆計算，然後寫下。

但在某個深夜，終於念完隔天小考內容，熄燈就寢後，躺在全黑的床上，我看見天花板上貼著的螢光星星。星空下，暗紅色的小鬥魚好像從星星間的縫隙游來。

牠吐著泡泡，破裂的聲音清脆。我眨了眨眼想看清，卻發現牠早已隨著氣泡的破裂，消失了。（下）