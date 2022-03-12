「本來我並不想去。那天正好姊姊才出國不久，我們全家人心情都不太好。表哥邀我出來散心，我並不認得舞會任何人，還是跟隨他去了。想不到見到你。」劉和梅輕笑道：「你知道嗎？我看到穿了筆挺軍禮服的你朝我走過來，想到的是《戰爭與和平》裡，娜泰莎遇到安德列王子那一幕。你就是我的王子。」

洪祖堯不禁大笑道：「別損我了。我可當不起王子的稱呼，連王子的跟班都不配。倒是妳才是我的公主，永遠都是我的公主。」

「可是你的公主現在病了。」劉和梅說：「答應我的事，可千萬不要忘記。」

「放心，我絕對不會忘記。」

洪祖堯為事業打拚的那些年，劉和梅可也沒閒著。她那位能幹的姊姊劉幼梅去美國後，隔了幾年，終於輪到她存夠錢到歐洲留學。在魯汶大學念書時，她迷上了一本童話書《小王子》，從此沒有斷絕過翻譯《小王子》的念頭。

雖然得了不治之症，劉和梅還是堅持每天翻譯一段《小王子》，念給洪祖堯聽。洪祖堯保留著一封劉和梅寫給小王子的信。

我的小王子：你可知道，在我還沒有認識你之前，我已經在斟酌如何把你介紹給我的朋友和同學、小學門口賣擔擔麵的大嫂、東大路看自行車的老頭，還有那許許多多的小朋友。

我對自己說，一定要好好翻譯你，讓所有的人都迷上你，當然首先是我自己迷上你。是的，在我還沒有認識你之前，我已經迷上了你。

首先接觸到你，那時我還在比利時的魯汶大學念書。我的法文不好，本來想找一本簡單圖文並茂的童話書來學習語言，結結巴巴問書店 老闆。他卻做個誇張的手勢說：罷，法國人從不看童話書！安徒生？他不是法國人。有法文這麼美麗的語言，法國人從不看法文以外的書。要看，你看這本好了。這雖然是詩，不是童話，你會喜歡的。（一四）