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光影（八）

朱嘉漢

睡的時間不見得長，但每次醒來後，總是馬上將幕僚喚來，清楚地做出指示。

其他的時候，阿邦是不太睡的。他習慣在夜間遊蕩，像個沒有記憶的幽魂。奇怪的是，即使是最機靈的夜哨，也幾乎沒有發現過他的蹤跡。只是偶爾會有鬧鬼的傳言，但往往流傳不到兩三天，就自動地遺忘。

如果有人問起原因，他或許也不知道如何說起，自己是如何在無眠的夜裡，眾人睡去的奇幻時光，模擬著失蹤者的步伐遊走。追上失蹤者的步伐，唯有自己也失蹤。不能奢望依隨相同的路線，因為失蹤者本身就是反路線的。可他怎樣都無法使足跡完全消失，只能學習怎樣以新的足跡抹去舊的足跡。他利用自己的跛腳，一腳踏出步伐後，用跛行的另一隻腳抹去痕跡。然而總是無法消除的，是他此時此刻，腳底下的留痕。

最後，彷彿他不管走到哪，都像是留在原地。他感覺自己的腳底朝土地越鑿越深，像是生了根。矛盾的是，他心中卻沒有任何地方像是故鄉一樣，可以讓他甘心，落地生根。除了他回不去的地方。

那些夢遊的夜裡，他試著迷途，越走越遠。他已經默默成為世間最諳夢遊之道的人。他能醒著走入夢境，在夢裡繼續行走。他知道關於阿順的回憶不會更多，所以另闢蹊徑。在夢裡，他深入敵軍，有時也潛進友軍，窺看著他人夢境。漸漸的，他失去了自己的夢，他的心靈成為戰場上，眾人的夢境投影幕。

他的跛足可以走到很遠、很遠，遠到離開浙江，遠離福建，甚至能到滿洲、蒙古、雲南、四川，甚至掠過台灣，遠到南洋上，一個個孤單的島嶼。

令他沮喪的是，每一回當他遠到都快忘了自己、忘了過去，終於可以安靜消失時，總是會醒在那張行軍床上，發現在現實中只過了幾十分鐘。（八）

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